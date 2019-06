Marcel Ciolacu îl pune la punct pe Marian Oprișan: 'Cei care au fost fluieraţi de o sală întreagă şi vor să fie în faţă mereu, să îşi facă o autoevaluare'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, consideră că congresul de azi a demonstrat că PSD s-a întors la normalitate şi le transmite celor care „au fost fluieraţi de o sală întreagă” că ar trebui să-şi facă o autoevaluare şi să-i lase şi pe tineri în faţă.

„Felicitări noii echipe de conducere aleasă astăzi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dăncilă, Orlando Teodorovici şi Mihai Fifor! Astăzi am dovedit că am rămas împreună ca partid şi am arătat că ştim să trecem cu maturitate peste o perioadă foarte grea din PSD. Congresul de azi a demonstrat că ne-am întors la normalitate: a fost o competiţie deschisă, în care fiecare candidat a spus liber ce gândeşte fără să îi fie teamă de sancţiuni”, scrie Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Ciolacu precizează că, în egală măsură, îi apreciază şi pe colegii lui din Camera Deputaţilor care au ieşit pe locul doi: Daniel Suciu, Gabriel Petrea şi Liviu Pleşoianu.

„Toţi au luat un număr semnificativ de voturi, ceea ce înseamnă că sunt tineri de perspectivă care se bucură de încrederea acestui partid. Îi sfătuiesc să treacă peste acest moment şi să se alăture echipei pe care împreună o construim”, adaugă preşedintele Camerei.

„Iar cei care au fost fluieraţi de o sală întreagă şi vor să fie în faţă mereu cred că ar trebui să îşi facă o autoevaluare şi să îi lase, de exemplu, şi pe aceşti tineri să facă politică”, încheie Ciolacu.

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a fost huiduit la congresul PSD când dorea să ţină un discurs, el a urcat pe scenă, iar în momentul când a văzut că fluierăturile nu încetează, a renunţat să mai vorbească şi a revenit în sală.

