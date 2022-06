Marcel Ciolacu, în vizită oficială în Republica Moldova

O delegaţie parlamentară condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, începe luni o vizită oficială de două zile în Republica Moldova.

Vizita are loc la invitaţia preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu."Acţiunea are caracter de reciprocitate, ca urmare a vizitei în România, în 2021, a preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, împreună cu o delegaţie parlamentară, şi are ca scop continuarea şi intensificarea dialogului existent între România şi Republica Moldova, permiţând punerea în valoare în acest sens a instrumentelor pe care le oferă diplomaţia parlamentară", potrivit unui memorandum intern al Camerei Deputaţilor.Pe lângă discuţiile la nivel parlamentar, Ciolacu mai are programate întâlniri cu preşedintele şi cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu şi Natalia Gavriliţă.Din delegaţie fac parte vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Daniel Suciu (PSD), vicepreşedintele Grupului Pro-America, Ana-Maria Cătăuţă (PSD), care este şi preşedinte al Comisiei comune a Camerei şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, Natalia Intotero (PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru politică externă, Andi Cristea (PSD), precum şi Eugen Constantin - director la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Liviu Şova, consilier.Din partea Senatului vor participa preşedintele Comisiei pentru politică externă, Titus Corlăţean (PSD), şi preşedintele Comisiei pentru afaceri europene, Angel Tîlvăr (PSD).Conform memorandumului, Marcel Ciolacu se va întoarce în ţară în seara zilei de luni, iar ceilalţi parlamentari din delegaţie în dimineaţa zilei de marţi.