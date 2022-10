Liderul PSD: 'Nu-mi cereți să fiu Klaus Iohannis că nu o să fiu' (Video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la podcastul EVZ, că nu mai vrea să discute despre schimbarea ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), pentru că nu vrea să se comporte precum președintele Klaus Iohannis.

„Ce vreti sa construim? Vrem sa construim totusi un climat de normalitate sau vreti sa continuam ce am construit in 30 de ani? Fiecare sef de institutie are atributii constitutionale, eu vreau sa ne respectam fiecare atributiile. De ce l-am criticat eu cel mai mult pe Klaus Iohannis? Pentru ce a facut Presedintele cand s-a implicat politic, cand s-a implicat intr-un partid, când a atacat alte partide. Nu am suportat si nu o sa suport astfel de lucruri. In acest moment premierul are anumite atributii, el face remanieri, el face evaluarile, el vine cu propunerea de a schimba un ministru.

Eu am atributiile mele la Parlament. Va repet, nu-mi cereti sa fiu Klaus Iohannis ca nu o sa fiu. Eu nu pot sa functionez precum Klaus Iohannis, eu nu pot sa-mi depasesc atributiile mele constitutionale, eu imi vad de atributiile mele. Nu ma bag in astributiile premierului, daca vrem sa construm ceva normal. Nu tin partea lui Virgil Popescu si Vasile Dincnu, nu tin partea nimanui, am pareri pe care le exprim in coalitie dar nu ma bag peste decizia constitutionala a nimanui”, a declarat Ciolacu.