Marcel Ciolacu lovește din nou după gluma neinspirată despre moldoveni: 'Știți că eu am mai vândut și Ardealul'

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că 'gluma' sa privind moldovenii, făcută săptămâna trecută la Timișoara, a fost neinspirată. Întrebat dacă crede că acea afirmația îl va costa electoral, președintele PSD a declarat că a fost „unul din momentele cele mai dificile ca om politic“.

Joia trecută, la Timişoara, Ciolacu a spus că „Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi”.

„Știți că eu am mai vândut și Ardealul. Cred că a fost unul dintre momentele cele mai dificile ale mele ca om politic, când am vândut Ardealul și s-a dovedit o minciună. Nu are rost să intrăm în detaliul glumelor pe care le facem cu totții. Nu cred că nu ați zis niciodată bancuri cu olteni, cu ardeleni. Face parte din spiritul românesc. Adevărul, ce regret, este că din funcția de prim-ministru nu ar fi trebuit să fac acest lucru și a fost interpretat. Diferența dintre ce facem efectiv și o glumă nepotrivită este foarte mare“, a afirmat Ciolacu.

Acesta a spus că cele mai mari investiții în regiunea Moldovei s-au făcut în ultimii ani.

„Niciodată, de la Revoluție încoace un guvern nu a alocat sume pentru dezvoltarea pentru această zonă ca acest guvern. Cu fiecare măsură în parte am încercat să echilibrăm. Moldova a fost privată de investiții majore și un plan de dezvoltare coerent. Parcă a trebuit să fie războiul din Ucraina în zonă ca să ne trezim la realitate să ne uităm pe statistici să vedem câți români au plecat din aceste zone. Doar din Râmnicu Sărat sunt plecați vreo 1.000 de români. Pentru că nu am avut dezvoltată infrastructura.

Mai mult, este foarte greu să îi convingi pe români să revină în țară cât timp serviciile publice nu sunt de nivel european, iar românii s-au obișnuit în acest moment. Acest spital regional cu sute de paturi, un sistem medical integrat. În afara de neurochirurgie unde aveți o excelență și un lucru nișat. Cu domnul Rafila am avut discuții și cu mari producători de medicamente pentru că România este o piață de desfacere“.