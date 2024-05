Marcel Ciolacu nu exclude o candidatură comună PSD-PNL la prezidențiale: 'Ţinând cont de fapt că am pierdut de patru ori alegerile...'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, după data de 10 iunie, se va discuta în partid şi în coaliţie dacă PSD şi PNL vor merge împreună sau separat la alegerile prezidenţiale, menţionând că nu a exclus varianta unui candidat comun.

"Cred că după data de 10 iunie se vor discuta toate aceste lucruri şi în interiorul fiecărui partid şi la coaliţie. Nu este luată o hotărâre. Eu sunt unul dintre membrii fondatori ai Partidului Social Democrat şi ştiu tot istoricul Partidului Social Democrat. Eu ştiu lucrurile astea cu dusul în sală, cu şapte colegi înainte de şedinţă care trebuie să te propună. Şi până unde am ajuns? Părerea mea este că lucrurile trebuie lăsate într-o normalitate", a afirmat Ciolacu, duminică, la Antena 3 întrebat în legătură cu candidatura la alegerile prezidenţiale.

El a spus că, după 10 iunie, se vor face analize în interiorul partidului.

"Ţinând cont de fapt că am pierdut de patru ori alegerile pentru funcţia de preşedinte, n-am nicio reţinere să o spun: nu l-am votat nici pe domnul Băsescu, nici pe domnul Iohannis. Nu sunt fericit nici după moştenirea lăsată de domnul Băsescu, nici după moştenirea lăsată de domnul Iohannis, cum nici dumneavoastră nu sunteţi şi marea majoritate", a adăugat Marcel Ciolacu.

El a afirmat că actuala coaliţie a fost făcută în urma votului românilor.

"Domnul Iohannis trebuia să respecte, ca orice preşedinte european, (...) şi să propună Partidului Social Democrat să formeze guvernul după ce a câştigat alegerile. Peste tot în Europa propui partidului care câştigă", a subliniat preşedintele PSD.

Întrebat dacă este exclusă ideea unei candidaturi comune PSD-PNL, Ciolacu a spus: "Nu am exclus acest lucru şi cred că discuţia o vom avea după 10 iunie".

El a mai precizat că nu se intenţionează schimbarea din nou a datei alegerilor prezidenţiale.

"Exclus acest lucru. Adică ce facem? Am mai auzit teorii. Domnule, este în funcţie de cum vor fi voturile, cum se va întâmpla. Domnule, eu am anunţat un calendar, sunt prim-ministrul României, am ieşit cu un calendar, cu o decizie în coaliţie, să ştie toată lumea să-şi facă programul. Eu ştiu că este o contradicţie între preşedintele Marcel Ciolacu de la PSD şi prim-ministru. Domnule, dacă mi-am asumat nişte lucruri din funcţia de prim-ministru, s-a terminat", a mai spus Ciolacu.

El a arătat că decizia privind data alegerilor prezidenţiale a fost asumată împreună cu liderul PNL Nicolae Ciucă.