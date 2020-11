Marcel Ciolacu: 'Planul nostru nu include majorarea TVA; sub conducerea lui Orban, românii au suferit destul'

Planul social-democraţilor pentru guvernare nu include majorarea TVA, iar acest plan va proteja pensiile şi va crea locuri de muncă, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, marţi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al partidului.

"În ultimele luni, atât în Bucureşti, cât şi la nivel regional am avut discuţii cu sute de reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor şi patronatelor, ai industriei, agriculturii şi educaţiei. Împreună cu ei am elaborat un set de politici publice care să înlocuiască modelul eşuat al lui Orban şi care să pună oamenii din nou pe primul loc. Planul nostru nu include majorarea TVA, pentru că sub conducerea lui Iohannis şi a lui Orban românii au suferit destul. Planul nostru este să protejăm pensiile. Unui om care a muncit o viaţă i se cuvine o pensie decentă. PNL însă vrea să taie pensiile, pentru că, după ei, tot cei bogaţi trebuie să câştige mai mult. Planul nostru este să investim în dezvoltarea regională, să creăm noi locuri de muncă prin investiţii în firme mici şi mijlocii pentru a ajuta oamenii acolo unde locuiesc. PNL vrea să ţină totul la centru pentru a beneficia doar companiile mari şi cei extrem de bogaţi deja", a spus Ciolacu, potrivit agerpres.ro.

El a adăugat că planul PSD este de a oferi asistenţă medicală oamenilor printr-o reţea de clinici de sănătate locală, "pentru a nu pune oamenii pe drumuri" zeci sau sute de kilometri pentru cel mai apropiat spital.

"PNL a lăsat românii pe cont propriu, să se descurce singuri, să se testeze singuri, să se trateze singuri acasă, nu în spitale. Planul nostru este să luptăm pentru familiile care muncesc, pentru copiii lor. Planul PNL este de a lupta pentru cei bogaţi şi privilegiaţi. PSD are soluţii, energie şi oameni capabili să pună România pe picioare în aceste vremuri de criză. PNL este periculos de incompetent, mai periculos decât virusul cu care se luptă o lume întreagă. S-a văzut deja asta", a menţionat acesta.