Marcel Ciolacu, șeful PSD, îl AMENINȚĂ pe Ludovic Orban: 'Acționează nedemocratic și neconstituțional. Vom sesiza orice conflict de neconstituționalitate'

PSD e pregătit să sesizeze un conflict de neconstituționalitate înainte de a depune o eventuală moțiune de cenzură, a afirmat duminică, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL că acționează neconstituțional când anunță că își va asuma răspunderea pe proiecte de legi importante.

„Din păcate, observ că, în ultimul timp, Guvernul PNL acționează nedemocratic și neconstituțional atunci când anunță că își angajează răspunderea pe proiecte de lege extrem de importante, precum Bugetul de stat, sau altele aflate deja în dezbatere parlamentară. Am înțeles că Ludovic Orban nu are niciun program de guvernare și acționează haotic și iresponsabil. Efectele le vom simți din păcate noi toți. Nu voi permite, însă, guvernului să își aroge competențe pe care nu le are și să se substituie Parlamentului. PSD va sesiza orice conflict de neconstituționalitate înainte de a depune o eventuală moțiune de cenzură!”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Președintele Camerei Deputaților a transmis și un mesaj cu ocazia Zilei Constituției.

„Astăzi este Ziua Consituției. Această lege fundamentală a statului reprezintă mai mult decât o simplă și formală afirmare de principii. Respectarea Consituției asigură echilibrul democratic și garantează drepturile și libertățile cetățenilor”, a subliniat Ciolacu.

Mai mulți social-democrați, printre care foștii miniștri Liviu Pop, Florin Iordache consideră că legea bugetului de stat trebuie adoptată de Parlament, și nu prin asumarea răspunderii Guvernului. Același lucru este valabil și pentru OUG 114 și Legile Justiției, mai susțin aleșii PSD.