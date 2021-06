Marcel Ciolacu vorbește cu emoție despre tatăl său: 'Modestia o am de la el, mi-a spus să fiu cu cu bun simț, politicos'

Marcel Ciolacu a fost invitat, marți seara, la Kanal D, la emisiunea Denisei Rifai, unde a vorbit despre tatăl său, Ion Ciolacu, fost comandor, care a murit de cancer.

"Suntem 3 frați, și-a dorit ca unul să urmeze cariera militară. Nu m-am făcut pilot din cauza școlii militare. Ca orice tânăr, eram mai rebel, nu acceptam acest lucru. Am amintiri plăcute cu tatăl meu, a fpst un pilort de excepție. L-am cunoscut pe tata târziu, pe la 35 de ani, când am mers la pescuit.

Sunt foarte mândru de tatăl meu și a fost o pierdere când a decedat.

Aduna familia, avea capacitatea de a ne strânge pe toți. Un om glumeț, deschis, câteoată zgârcit la voirbă. Ne-a încurajat întotdeauna să ne vedem. A fost un luptător, nu ar fi rezistat cu cancer 10 ani. Mi-a marcat viața și nu am decât amintiri frumoase. Am apucat o lungă perioadă în care am fost lângă el.

Modestia o am de la tatăl meu, ne-a spus să fim cu cu bun simț, politicoși. Se implica în problemele celor din jur. Mai făcea și glume oltenești, dar întotdeauna avea o urmă de adevăr la bază.

Frații nu mă altoiau în copilărie, dar e greu să fii cel mai mic. Ei aveau camerele lor, eu nu, stăteam în sufragerie. Când plecau părinții, ei dădeau petreceri. Am comunicat, comunicăm și acum. Fiecare are familia lui. Fratele mai mare are și un băiat pe care eu și soția l-am crescut. Mihăiță îl cheamă, care are capacitatea de a strânge restul nepoților", a spus Marcel Ciolacu.