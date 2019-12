Marcel Ciolacu, TOCAT din PSD Timiș: Niciunul din liderii PSD nu are capacitatea să se IMPUNĂ!

Conducerea PSD, atacată de un consilier județean din PSD Timiș. Imediat după ce PSD a pierdut alegerile prezidențiale, Mihai Ritivoiu acuza că de vină ar fi faptul că social - democrații s-au lăsat conduși de Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, doi președinți care, susține social - democratul, au dus partidul spre calea pierzaniei.

"În final, chestiunea liderului. Dacă ultimii doi preşedinţi au dus partidul cu un picior în groapă, cel ce va veni va salva sau îngropa partidul. La polarizarea internă din prezent, niciunul din liderii cu anvergură naţională de care dispunem nu are capacitatea să se impună în faţa celorlalţi. O conducere colectivă pentru 2020, poate sub forma unui triumvirat, ar menţine partidul unit în an de alegeri şi ar crea condiţii ca, din supa primordială reîncălzită, să apară cea mai bună variantă. Care trebuie să aibă şcoala făcută la zi, să dea bine pe sticlă, să ştie limbi străine. Dacă Ion Iliescu a putut să pună mâna pe carte la peste 60 de ani şi să vorbească liber în engleza lui cu accent rusesc, atunci cine vrea să conducă partidul nu are nicio scuză. Limbile străine îţi oferă printre altele acces la literatura politică internaţională, şi poate viitorul preşedinte al PSD îşi va găsi timp să citească despre cum Disraeli şi-a dat jos propriul Guvern Peel şi a pus bazele conservatorismului modern, sau despre cum Nixon s-a ridicat din mormântul politic în care zăcea după înfrângerile din ’60 şi ’62 pentru a face istorie, apoi a se prăbuşi din nou. Altfel, vom orbecăi prin istorie încă vreo două mandate, iar apoi ne vom odihni într-un loc cu verdeaţă.

Poate cel mai important: viitorul preşedinte trebuie să aibă capacitatea de a se conecta cu tinerii. Să fie cool, cum au fost Kennedy, Blair, Obama. Dacă nu câştigăm electoratul tânăr, în zece ani vom deveni irelevanţi.