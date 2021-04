Primarul PNL din Târgu-Jiu a păcălit Universitatea Constantin Brâncuși: A spus că are cărți scrise, deși nu le avea

Primarul PNL al municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, este iar în centrul unui scandal! Universitatea Constantin Brâncuși, unde este conferențiar, îl acuză că cele două cărți pe baza cărora a primit acest titlu academic nu există.

Despre cărți, ”Management” și ”Etica în afaceri”, Romanescu spunea că ar fi fost publicate în 2008 la Editura Universitaria din Craiova. Comisia de etică a UCB a demarat o anchetă în urma unei sesizări făcute de profesorul universitar Sorin Purec și a stabilit că edilul liberal a comis o fraudă. Ba, mai mult, nici măcar teza de doctorat nu este de găsit.

Raportul UCB poate fi citit AICI

”A existat o sesizare de plagiat cu privire la o carte la care domnul Romanescu Marcel Laurențiu era coautor. Comisia de analiză numită de Senatul universitar a constatat că nu se putea discerne cui îi aparțin textele plagiate, cartea având trei autori și a încercat să o compare cu alte lucrări ale domnului Romanescu Marcel Laurențiu unde acesta era autor unic.

Constatarea a fost că aceste lucrări nu se găsesc în bibliotecile universității și a fost învestită Comisia de Etică a UCB să cerceteze existența lucrărilor respective. Comisia de Etică a constatat că două cărți de autor nu se regăsesc înregistrate în bazele de date ale Bibliotecii Naționale și ale bibliotecilor cu drept de depozit, iar ISBN-urile declarate de domnul Romanescu Marcel Laurențiu aparțin altor cărți. Într-o situație similară se găsesc și alte lucrări ale domnului Romanescu Marcel Laurențiu.

Pe acest temei, Comisia de Etică a UCB a propus sancțiunile de:

– Retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită și suspendarea pe o perioadă de 5 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare, de control sau ca membru în comisii de concurs în conformitate cu art. 11.1 din Legea 206/2004”, au transmis oficialii UCB.

Decizia de suspendare dictată de UCB poate fi citită AICI

Romanescu spune că nu este vina lui că nu se mai găsesc cărțile.

„În următoriii cinci ani nu mă interesează nicio funcţie de conducere la nivelul universităţii. Am alte lucruri mai bune de făcut la Primăria municipiului Târgu Jiu. Există instanţe de judecată care vor lămuri aspectele prezentate de comisiile de la universitate. Este clar că o să contest decizia care a fost luată.

Nu era obligaţia mea să le pun la dispoziţie cărţile. Eu le-am pus la dispoziţie când am susţinut concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar. Că nu se găsesc cărţile la momentul acesta, să răspundă cine trebuia să le arhiveze. Au fost depuse în dublu exemplar: unul care a rămasl la nivelul universităţii pe care recunosc că nu-l au şi un alt exemplat care a plecat la Ministerul Învăţământului, pentru că la, vremea respectivă, titlul de conferenţiar era validat de către o comisie naţinală desemnată prin Ordin de ministru.

Am tipărit un anumit număr de exemplare. Cursurile mele se actualizează în fiecare an. Eu nu m-am dus, cât am fost profesorul al Universității Constantin Brâncuși, să predau aceeași teorie în fiecare an, pentru că lucrurile se modifică, sunt într-o continuă schimbare, și,este clar că trebuie să te adaptezi, ca profesor, la toate schimbările care apar permanent. Materialele mele au fost tipărite, reîmprospătate cu informații de actualitate. Se discută despre un subiect care a avut loc acum 13 ani. Nu am acele cărți pentru că nici nu m-a obligat cineva, vreodată, să mai dețin cărțile pe care le-am tipărit pe propria mea cheltuială. Eu le-am tipărit și pe unele le-am oferit, am pus câte două exemplare în cele două dosare de concurs, una a plecat la Ministerul Învățământului, una trebuia să rămână la nivelul Universității Constantin Brâncuși. Sunt două dosare, două cutii în care am avut cele câte un exemplu din fiecare carte. Dacă nu se găsesc, nu cred că ar trebui să fie problema mea.“, a declarat Marcel Romanescu.