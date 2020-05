Marcel Vela, AVERTISMENT de 1 Mai: în funcție de acest weekend se va lua decizia de relaxare pe 15 mai/ VIDEO

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a făcut un apel către cetățeni să respecte restricțiile impuse de Ordonanțele Militare în timpul sărbătorii de 1 Mai, asta pentru a nu avea o explozie de cazuri. Vela a explicat că în funcție de ceea ce se va întâmpla în aceste zile se va lua decizia de a relaxa sau nu restricțiile după 15 mai.

”Am o analiză foarte concretă: am început în februarie, la fel ca alte state, cu cazuri puține și după ce am făcut o paralelă cu alte țări cu Spania, cu Italia, cu Marea Britanie, cu Belgia sau chiar cu Germania, numărul de morți al 100.000 de locuitori este mai mare la ei decât la noi. Asta înseamnă foarte clar un lucru: măsurile luate de noi au fost bine venite, decizia președintelui Klaus Iohannis de a declara starea de urgență a fost excelentă, Guvernul s-a implicat corect, iar cetățenii au fost absolut extraordinari, au respectat restricțiile, au avut grijă de ei și de cei dragi lor. Dacă nu se întâmpla acest lucru și vă dau un exemplu, dacă de Paște nu se respectau condițiile Ordonanței Militare, acum am fi avut o explozie de cazuri. Nu avem! Suntem pe un trend care este acceptabil ca și curbă de grafic, iar dacă vom fi atenți și în weekend-ul de 1 Mai, respectăm condițiile, peste 2 săptămâni nu vom o explozie de cazuri, o explozie de cazuri care ar putea pune în pericol decizia de după 15 mai. Așadar, am încredere în toți românii că în 15 mai vom avea condiții pentru a gândi o perspectivă optimistă.”, a spus Marcel Vela.