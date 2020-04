Marcel Vela, explicații pentru critici și Traian Băsescu: 'Nu au căutat altceva decât să facă loc sentimentului de panică şi frică'

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a postat, joi seară, pe pagina sa de socializare, un mesaj în care face referire la acordul cu Biserica Ortodoxă Română şi măsurile luate în preajma Sărbătorilor Pascale. Ministrul spune că a urmărit comentariile şi a observat criticile, dar a căutat cea mai bună soluţie, ”astfel încât să putem simţi, atât cât se poate, sărbătoarea Paştelui”.

”Nimic nu este mai important pentru mine, ca om în primul rând, şi mai apoi ca ministru, decât opiniile dumneavoastră, indiferent dacă sunt pozitive sau negative. În toată această perioadă, prin toate măsurile luate alături de colegii mei, nu am vegheat decât asupra unui singur lucru, protejarea dumneavoastră. Nici de această dată nu vom face o excepţie. Îmi doresc să ştiţi că am urmărit presa şi comentariile de pe retelele de socializare cu privire la acordul cu Biserica Ortodoxă Română. Am observat criticile faţa de acest subiect, dar nu am putut să nu observ şi faptul că o parte din partide au speculat politic, sau că un fost lider a folosit cuvinte denigratoare ce nu-i fac cinste, mai ales dacă a ajuns, între timp şi europarlamentar (n.r Traian Băsescu). Nu au căutat altceva decât să facă loc sentimentului de panică şi frică în rândul dumneavoastră, sau au avut dorinţa de a diviza cetăţenii” a scris Marcel Vela, pe Facebook.

Ministrul de Interne spune că a remarcat că mesajul său a fost interpretat în mod trunchiat, atsfel că a fost făcut loc ştirilor false.

”A te agăţa de acest subiect cu orice preţ, pe fondul unei situaţii de criză, pentru a profita de sentimentul de frică al oamenilor, astfel încât să poţi câştiga capital politic, dupa ce ai pierdut alegerile, nu reprezintă nici solidaritate, nici unitate, nici iubire de patrie, şi mai cu seamă nu dovedeşte faptul că avem un respect unii faţă de ceilalţi, şi că împreună am putea ajunge la cea mai bună decizie. Nu am putut să nu remarc faptul că mesajul meu către dumneavoastră a fost interpretat într-un mod trunchiat, iar din rea voinţă s-a făcut loc ştirilor false şi diverselor analize care nu au făcut altceva decât să inducă în eroare şi să transmită oamenilor sentimentul de nesiguranţă. Întotdeauna am încurajat şi voi încuraja dialogul liber, iar mai presus de acesta voi aprecia părerile exprimate coerent şi voi încerca să fiu un liant între opinii”, a mai scris ministrul de Interne.

Vela a dat asigurări că a căutat cea mai bună soluţie pentru ca românii să simtă sărbătoarea Paştelui.

”Ce pot să vă spun astăzi este că am căutat cea mai bună soluţie, astfel încât să putem simţi atât cât se poate sărbătoarea Paştelui. Voi aprecia la toti cei care m-au jignit zilele trecute daca nu vor umbri si mai mult cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, dorindu-le şi lor multă, multă sănătate! Dragi prieteni, să putem simţi fizic atât cât se poate acest moment sfânt, iar măcar spiritual să ne unim în rugăciune. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Sărbători cu pace şi sănătate!”, a încheiat Vela postarea.

Ministerul de Interne şi Biserica Ortodoxă au încheiat un acord pentru distribuirea Sfintelor Paşti şi a Luminii sfinte. După criticile primite, inclusiv din partea preşedintelui Klaus Iohannis, Marcel Vela a modificat acordul, astfel âncât să fie păstrată distanţa socială şi ordonanţele militare.