Marcel Vela prezintă o analiză inedită: rata deceselor la suta de mii de locuitori în România și în alte state

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a făcut luni, la Antena 3, o comparație între rata deceselor la mia de locuitori cauzate de coronavirus în România și în alte state.

„O analiza la suta de mii de locuitori intre Belgia care are 67,7, Spania 54, Italia 47, Marea Britanie 41, Franta 38, Italia 29, SUA 20, Germani 8,2 si noi avem 4. Suntem la decese, la suta de mii de locuitori, intr-o situatie in care constatam ca masurile luate de noi au avut final fericit”, a declarat Marcel Vela. Acesta a adăugat că, de exemplu, România are de zece ori mai puțini morți decât Belgia în condițiile în care răspândirea coronavirusului a început cam în același timp în cele două state.

Citește și: Victor Ciutacu, reacție la vestea că Sorina Matei și Andrei Bădin au fost dați afară de la B1 TV: O vomă slugarnică! .