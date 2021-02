Marea Britanie caută muncitori români, mai ales în construcții

"Scopul meu este sa fac tot ce ne sta in putinta sa va oferim un loc de munca sigur si bine platit. Ne dorim sa oferim servicii de calitate si sa punem mereu oamenii mai presus de orice altceva. Daca sunteti in cautarea unui job in Londra, in domeniul constructiilor, nu ezitati sa ne contactati. Declara pentru anuntul.uk Alin Busi, director la Bush Construction LTD.

Alin, care este din Cluj Napoca, are in acest moment in jur de 40-50 de angajati, dar inainte de criza ajunsese chiar la 300. "Am inceput acum 3 ani de zile sa oferim forta de munca diferitelor companii de constructie din Londra. Scopul nostru este sa oferim atat clientului cat si angajatorului servicii de calitate, adica persoana care merge la munca sa fie multumita financiar, pentru ca in felul acela si angajatorul va fi multumit. Am descoperit ca putem sa fimi diferiti prin faptul ca punem oamenii pe primul loc asadar urmarim fericirea si satisfactia colaboratorilor. Prin asta credem ca oferim incredere, seriozitate si siguranta", a declarat Alin Busi.