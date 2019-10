Marea Britanie, operațiune fără precedent după falimentul surprinzător al Thomas Cook: Câți turiști au fost repatriați

Autorităţile britanice au anunţat luni că au finalizat operaţiunea, fără precedent, de repatriere a aproximativ 140.000 de turişti, la două săptămâni după falimentul surprinzător al touroperatorului Thomas Cook, informează AFP.

Autoritatea aeronautică civilă din Marea Britanie (CAA) a informat într-un comunicat că această operaţiune, botezată 'Matterhorn', cea mai importantă operaţiune de repatriere de după cel de al doilea război mondial, se va încheia în scurt timp odată cu aterizarea pe aeroportul din Manchester (nord) a unui avion plecat din Orlando (SUA) cu 392 de pasageri la bord.În total, un număr de 150 de avioane au efectuat 746 de zboruri şi au permis repatrierea a aproximativ 140.000 de persoane de la debutul operaţiunii 'Matterhorn', în data de 23 septembrie, la câteva ore după ce touroperatorul Thomas Cook şi-a anunţat falimentul.

"Vreau să mulţumesc tuturor celor care au luat parte la această operaţiune enormă, în special pasagerilor pe care i-am adus acasă. Vreau de asemenea să îi felicit pe foştii angajaţi ai Thomas Cook care au lucrat cu noi pentru a face din această operaţiune un succes", a explicat directorul general al CAA, Richard Moriarty.



În momentul falimentului Thomas Cook, un număr total de 600.000 de turişti erau în vacanţă la nivel mondial cu touroperatorul britanic. Autorităţile de la Londra au reuşit să îşi repatrieze cei 140.000 de turişti, însă soarta celorlalţi 450.000 de turişti se joacă între mai multe ţări şi filiale ale grupului Thomas Cook care nu s-au declarat imediat în faliment.



Grupul Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, avea 22.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 9.000 numi în Marea Britanie, care şi-au pierdut locul de muncă odată cu falimentul companiei.



Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde de lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani, însă, compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour operatori şi un mediu economic incert în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi al deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are datorii de 1,7 miliarde de lire sterline şi o finanţare suplimentară de 200 milioane lire sterline era decisivă pentru supravieţuirea unei companii cu 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.