Marea Britanie renunţă la 'lockdown' - Ţara 'învaţă' să trateze COVID-10 ca pe o gripă

Acceptarea unor decese cauzate de virus este prețul plătit pentru a permite oamenilor să trăiască o „viață întreagă”, spune Chris Whitty, medicul șef din UK, citat de The Telegraph şi blacknews.ro.

Este puțin probabil ca lockdown-urile să fie necesare din nou, deoarece Marea Britanie învață să trateze coronavirusul ca pe o gripă, a spus prof. Chris Whitty.

Directorul medical a spus că până la 25.000 de oameni mor într-un an gripal rău fără ca cineva să observe și că acceptarea unor decese Covid ar fi prețul pentru menţinerea școlilor și a afacerilor deschise și a permite oamenilor să trăiască o „viață întreagă”.

Prof Whitty, vorbind la un webinar al Școlii Regale de Medicină, a declarat că Guvernul va fi obligat să tragă „semnalul de alarmă” doar dacă va sosi o variantă periculoasă, împotriva căreia oamenii nu au imunitate și care va declanșa o creștere exponențială.

„Covid nu va dispărea”, a spus el. „Trebuie să descoperiți o politică rațională în acest sens și aici aș face destul de multe diferențe între un mediu pandemic și o gripă sezonieră.”

„În fiecare an, undeva între 7.000 și 9.000 de cetățeni mor de gripă, majoritatea dintre ei foarte vârstnici, și la fiecare câțiva ani avem un an rău de gripă în care 20.000 până la 25.000 mor de ea. Ultima dată când am avut asta a fost acum trei ani și nimeni nu a observat-o.

„Deci, este clar că va trebui să o gestionăm, la un moment dat, mai degrabă ca și cum am controla gripa. Iată o boală sezonieră, foarte periculoasă, care ucide mii de oameni, iar societatea a ales un mod special de a o controla.”

Prof. Whitty a spus că este important să aducem decesele de Covid la un nivel cât mai scăzut posibil, dar a avertizat că societatea nu va tolera lockdown-ul pentru a preveni un număr similar de decese cu cele cauzate de gripă.

„Vrem să limităm cât de mult putem [până la zero], dar întrebarea este cum echilibrezi acest lucru cu alte priorități?” a spus el. „Ce sunt oamenii pregătiți să suporte? Ceea ce am demonstrat în ultimul an este că nu trebuie să avem deloc gripă dacă nu vrem, deoarece lucrurile pe care le-am făcut împotriva Covid au dus practic la un an fără gripă.

„Dacă anul viitor spunem„ putem face față gripei, toată lumea stă în casă în timpul iernii”, cred că profesia medicală nu s-ar mai bucura de atâta popularitate în rândul publicului larg.

„Trebuie să găsim un echilibru care să mențină un nivel scăzut, să reducă cât mai mult decesele, dar într-un mod pe care populația îl tolerează, prin contramăsuri medicale precum vaccinurile și, în timp util, medicamente, ceea ce înseamnă că puteți minimiza mortalitatea fără a maximiza impactul economic și social asupra concetățenilor noștri. ”

Prof. Whitty a spus că, deși vor exista întotdeauna mai multe măsuri care ar putea fi puse în aplicare pentru a salva vieți, cum ar fi închiderea școlilor și universităților sau prevenirea rudelor care vizitează persoanele în vârstă în casele de îngrijire, astfel de restricții au împiedicat oamenii să trăiască o „viață întreagă”.

