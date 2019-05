Marea Britanie: Un nou candidat la funcţia de premier - parlamentarul Mark Harper (presă)

Parlamentarul conservator Mark Harper şi-a anunţat joi intrarea în cursa pentru ocuparea postului de premier al Marii Britanii, devenind astfel cel de-al 12-lea pretendent la această funcţie, informează Reuters preluat de agerpres.

Harper a declarat pentru publicaţia The Telegraph că "am văzut practic aceleaşi feţe spunând aceleaşi lucruri în ultimii trei ani".El a adăugat că urmărindu-i pe ceilalţi candidaţi în cursul ultimei săptămâni este ceea ce l-a convins să îşi anunţe intenţia de a participa la această cursă.Vineri, ministrul de interne Sajid Javid şi-a anunţat şi el candidatura. Alţi candidaţi mai sunt ministrul mediului Michael Gove, Dominic Raab, pentru scurt timp ministru responsabil de Brexit, ministrul de externe Jeremy Hunt, fosta şefă a Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, ministrul sănătăţii Matt Hancock, cel al dezvoltării internaţionale Rory Stewart şi fostul ministru al muncii Esther McVey.Actualul premier, Theresa May , a anunţat că va demisiona pe 7 iunie. Ea va asigura însă tranziţia până când membrii Partidului Conservator vor alege, până la 20 iulie, un nou lider dintre primii doi candidaţi selecţionaţi de deputaţii partidului de guvernământ.