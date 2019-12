Marea extragere loto din Ajun de An Nou, în direct la România TV. Românii au parte de premii la dublu

Marea extragere loto din Ajun de An Nou va avea loc pe 31 decembrie, la 17:30, în direct, la România TV. Alexandru Croitoru, Directorul General Loteria Română anunță premii la dublu la jocul cel mai vânt de români. După ce a fost câștigat marele premiu la 6/49, Loteria Română a hotărât să suplimenteze fondul de câștig cu 1 500 000 de lei.

„În Ajun de Anul Nou avem extrageri speciale la loto. Vorbim de 2 trageri loto 6/49, două trageri Joker și două trageri 5/40. Totul este la dublu. Chiar dacă s-a câștigat marele premiu la 6/49, am hotărât să suplimentăm fondul de câștiguri cu 1 500 000 de lei pentru cele două trageri, astel încât jocul să nu plece de la zero și să fie cât mai atractiv pentru noaptea dintre ani. Este cea mai importantă tragere a loteriei române din an atunci când majoritatea românilor cumpără cel puțin un bilet la loto în speranța că vor deveni milionari.

Citește și: Marcel Vela reacționează, după ce a fost acuzat că încearcă MUȘAMALIZAREA accidentului în care a fost implicat Daniel Chițoiu, nașul fiicei sale

Șansele sunt foarte mari, pentru că, pe lână premiul de la 6/49, care a fost sumplimentat cu 1 500 000 lei, avem la Joker un premiu ce depășește 600 000 euro și un premiu la jocul Noroc ce depășește 73 000 de euro. Iată, așadar, încă două premii atractive, pentru care jucătorii vor juca la Loto”, a spus Alexandru Croitoru, Director General Loteria Română.