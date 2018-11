AVERTISMENT Marea pe care a mers Iisus Hristos va seca

Nivelul Marii Galileei (cunoscuta si drept Lacul Tiberiada), simbol al Israelului si loc turistic si de pelerinaj al crestinilor, a scazut dramatic gratie exploatarii umane.

Pentru Israel, acest lac de 160 km patrati, situat la 200 de metri sub nivelul marii pe care a pasit Mantuitorul si a impartit painile, este vital. Multa vreme a fost principala sursa de apa a tarii dar reducerea volumul de apa pare inexorabila. Vara aceasta, doua insule au aparut la suprafata apei.

Nivelul este cu doar 22 de centimetri deasupra recordului de seceta din 2001. Doar ca la acea data 400 de milioane de metri cubi erau extrasi in fiecare an pentru irigatii, in plus de cele 50 de milioane de metri cubi varsati de Israel vecinului Iordania, in cadrul acordurilor de pace. La 100 de km mai la sud, de-a lungul raului Iordan, Marea Moarta, alta vasta intindere de apa din Israel, a pierdut o treime din suprafata incepand cu 1960 si continua sa scada cu un metru pe an. Iordanul nu mai este decat un fir de apa, din cauza supraexploatarii dar si pentru ca Israel ii reguleaza fluxul gratie unui baraj la sud de Lacul Tiberiada. Expertii afirma ca nici precipitatiile peste medie din timpul iernii nu vor fi suficiente pentru a salva Lacul Tiberiada de pierderi ireversibile. Factorii climatici nu explica singuri aceasta scadere record a apelor Marii Galileii, cu toata seceta inregistrata in ultimii cinci ani. Agricultura si devierea apelor sunt principalele cauze ale fenomenului, potrivit specialistilor israelieni.

In 1950, Israelul a construit un imens apeduct care transporta apa lacului in restul tarii. Marea Galileei a fost folosita ca un imens rezervor national, apeductul iriga coasta mediteraneana, la vest, si desertul Negev, la sud. Astazi, apeductul nu mai este folosit, multe gospodarii din vest folosind apa desalinizata din Mediterana iar culturile fiind irigate cu ape uzate reciclate. Dar regiunea Marii Galileei nu profita de aceste tehnologii. Iar agricultorii, mari consumatori de apa se bazeaza pe rauri care asigura 90% din aportul de apa al lacului. Zeci de pompe preiau in fiecare an aproape 100 milioane de metri cubi din aceste rauri al caror debit a diminuat uneori chiar cu jumatate si nu mai sunt suficient de viguroase sa alimenteze corect Marea Galileii. Autoritatile au un plan de salvare dar treneaza: aprovizionarea lacului cu apa desalinizata din mare, via apeductul mentionat. Doua solutii se afla in studiu: deversarea directa a apei de mare in lac sau deversarea in amonte pentru a revigore cursurile de apa care se varsa in lac.