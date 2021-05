Nomadland, marele laureat al galei Oscar de anul acesta, în cinematografele româneşti

Lungmetrajul „Ţinutul nomazilor/ Nomadland”, regizat de Chloé Zhao, cu Frances McDormand şi David Strathairn în distribuţie, va rula pe marile ecrane româneşti începând de joi.

Filmul spune povestea unei femei în vârstă de 61 de ani care e forţată de împrejurări să lase totul în urmă şi să reînveţe să trăiască. Ca urmare a falimentului unei companii locale, în timpul Marii Recesiuni, într-o zonă rurală din Nevada, Fern (Frances McDormand) îşi împachetează lucrurile şi porneşte la drum într-o rulotă, explorând viaţa în afara normelor sociale, exact ca un nomad modern.

Lungmetrajul lui Chloé Zhao (cunoscută pentru „The Rider”, premiat la Cannes şi Gotham Independent Film Awards) este un road movie actual şi are printre personaje nomazi reali - Linda May, Swankie şi Bob Wells -, mentorii lui Fern şi camarazii ei în călătoria prin America de Vest.

Marele câştigător al galei Oscar din acest an este bazat pe cartea „NOMADLAND: Surviving America In The Twenty-First Century”, semnată de Jessica Bruder.

Producţia a fost recompensată cu trei trofee ale Academiei americane, pentru „cel mai bun film”, „cea mai bună regie” şi „cea mai bună actriţă în rol principal”, după ce toamna trecută a câştigat marele trofeu al Festivalului de Film de la Veneţia.

Filmările pentru „Ţinutul nomazilor/ Nomadland” s-au întins pe durata a şase luni, începând din septembrie 2018, în Dakota de Sud, continuând în Nebraska, nordul Californiei şi sfârşind în Arizona.

Pentru coloana sonoră a filmului, Zhao a căutat să se inspire cât mai mult din natură, alegând albumul „Seven Days Walking” (2019) al compozitorului italian Ludovico Einaudi. Piesele lui sunt inspirate dintr-o serie de plimbări făcute în Alpii italieni, în 2018, urmând acelaşi traseu în fiecare zi, încercând să fie atent la toate emoţiile şi toţi stimulii din jur, de la lumină, la temperatură, peisaje. „O mare parte din evoluţia lui Fern se rezumă la a învăţa să trăiască în natură. Trăind într-o rulotă ea este foarte expusă la natură, la frumuseţea şi ostilitatea ei”, spune Zhao.

Povestea din spatele producţiei a început în 2017, când Frances McDormand a obţinut, alături de producătorul ei, drepturile pentru cartea scrisă de Jessica Bruder. „Cartea este o piesă de jurnalism de investigaţie, iar fiecare capitol acoperă o altă temă. Jumătate din volum este despre viaţa nomadă, iar restul e scris pe baza experienţei autoarei care a lucrat, sub acoperire, pentru Amazon, la o fermă de sfeclă”, explică Zhao.

Regizoarea a simţit din prima clipă potenţialul subiectului, ştiind totuşi că nu va fi uşor să îl vândă publicului american. Însă, cu ajutorul lui Frances McDormand – atât în rolul principal, cât şi ca producător – provocarea a devenit fezabilă.

„În rolul lui Fern, am lucrat la un centru Amazon, la o fermă de sfeclă, într-o cantină şi într-un parc naţional. În cele mai multe cazuri nu am fost altcineva decât un simplu angajat. Am încercat să redăm exact ce înseamnă munca reală şi consecinţele ei, de la provocările fizice, la disconfortul pe care îl resimte o persoană în vârstă”, afirmă Frances McDormand.

Cele două a lucrat îndeaproape şi la construirea casei mobile a lui Fern, o rulotă Ford Econoline.

„Lucrând la personaj am vorbit mult despre cum vom folosi lucruri din viaţa mea. Am sugerat meşteşuguri, pentru că reprezintă un mod de a-ţi petrece timpul când eşti pe drum şi de a face lucruri practice de care ai nevoie. M-am gândit la suporturile pentru oale, cred că am făcut vreo 75 de bucăţi pe care le-am oferit oamenilor de-a lungul călătoriei. Am folosit un set de vase pe care le numesc Frunză de Toamnă. Când am absolvit liceul, tata mi-a oferit acest set de vase adunate de pe la diverse vânzări stradale cărora le-am dat acest nume. Plus tacâmurile de argint”, mai povesteşte Frances McDormand.

Filmul „Ţinutul nomazilor / Nomadland” este distribuit în ţară de Forum Film România în format 2D şi va fi prezentat în avanpremieră pe 27 mai. Premiera este programată pentru 28 mai.

