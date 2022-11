Maria Grapini, despre situația din Republica Moldova: Este o mare greșeală când se ascunde gunoiul sub preș

Europarlamentara Maria Grapini susține că o mare greșeală, totuși, este că puterea de la Chișinău (n.r. - guvernarea) ascunde problemele sub preș.

"Ai noștri vor ca cei din Uniunea Europeană să vadă doar partea bună sau chiar exagerat de bună din țara noastră pentru a da frumos în Vest. Data viitoare se va lucra cu documente, nu cu vorbe", este răspunsul Mariei Grapini la întrebarea cum se vede de la Bruxelles situația generală din Moldova, adresată în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

"Se vede așa cum o trimit guvernanții. Este o mare greșeală când se ascunde gunoiul sub preș. Până acum am fost o susținătoare și când să se dea ajutorul, și când a fost sancționată Republica Moldova pentru miliardul furat, și am zis că nu cetățenii sunt de vină, ci cei care sunt corupți, dar nu cetățeanul.

Dar, de data aceasta, sigur, după mai multă documentare, se vrea să se arate doar partea bună sau câteodată exagerat de bună, pentru a da frumos acolo.

Dar nu asta este soluția. Pentru că în momentul în care eu dau informații greșite, va ajuta țara respectivă în funcție de acele rapoarte care sunt departe de realitate. Și atunci ajutorul nu țintește realitatea. De aceea avem o problemă și cu raportările din România. Noi, ca stat membru, în care nu se duce cu situația reală, așa este și cu rapoartele de aici.

Eu abia aștept prima delegație în Parlamentul European, de regulă vine dna Maia Sandu, mai vin și alți politicieni de aici din Parlament. Să lucrăm pe document. Pentru că dacă acest raport este făcut doar să treacă exact, nu ajută Republica Moldova, nu ajută pe cetățeni.

Lucrurile care nu sunt reale, la un moment dat, se sparg și ajutorul nu e pentru țară decât dacă te duci cu argumente de ce este situația asta, te duci și știi situația cea mai bună, dacă te consulți, cum e așa, nu e cum acel decret. Și spui: asta e situația reală din Republica Moldova și din perspectiva mea eu văd așa. Evident că pot fi experți. Eu am solicitat ajutor pentru Moldova nu doar financiar, ci și asistență tehnică, pentru că e foarte important cum cheltuiești acei bani și care e eficiența", a declarat europarlamentara Maria Grapini.