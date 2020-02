Maria Grapini îl TOACĂ pe Traian Băsescu! A reușit să ramană în imaginea multora ca o persoană asociată cu răul:nesincer, incorect,corupt!

Europarlamentarul Maria Grapini îl toacă pe fostul președinte al României, Traian Băsescu. Aceasta susține că Băsescu s-a consacrat în politica din România prin asocierea cu răul, fiind nesincer, corupt și incorect.

"In ultimii10-15 ani au aparut cuvinte noi in limba romana, folosite nu numai de politicieni dar si de copii, elevi,studenti,pensionari etc. "penali" este unul dintre cuvintele noi! Dar aproape la fel de des este folisit cuvantul" basist"! Recent am vazut intr-o postare,"hot basist"! Hotul, e hot! Dar daca se mai adauga ceva inseamna ca s-a imprimat in mintea oamenilor un model!Asadar Basescu a reusit sa ramana in imaginea multora ca o persoana asociata cu raul:nesincer, incorect,corupt etc! Cumplit pentru un fost presedinte de tara! Grea povara pentru un om care ar avea constiinta si demnitate!

Din pacate s-au format modele false pentru prea multi tineri! Modelul:"e smecher, poate!", sau modelul "e tare, a reusit sa imbrobodeasca pe toti"! Sansa de schimbare si de constructie a unei scari autentice a valorilor pe principiul : omul potrivit la locul potrivit, este educatia. Educatia dar si implicarea celor educati, cu onoare, adepti ai adevarului si ai dreptatii! Altfel vom asista cum fata societatii romanesti devine tot mai urata! Soarele rasare in fiecare zi, important este sa-l vedem!", scrie Maria Grapini pe Facebook.