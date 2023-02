Maria Grapini șterge pe jos cu Iohannis în scandalul Bâstroe: Neputință! România nu are președinte

Eurodeputatul Maria Grapini taxează dur declaraţiile lui Klaus Iohannis pe tema Canalului Bâstroe: Pot declara, fără teamă că greşesc, că România nu are preşedinte!

Recentele declaraţii ale preşedintelui Iohannis în privinţa scandalului legat de Canalul Bâstroe, prin care acesta le-a recomandat politicienilor de la Bucureşti să nu se mai inflameze pe marginea acestui subiect şi să se ocupe de alte teme pentru că, în acest moment, ucrainenii trebuie sprijiniţi, nu certaţi, a generat revolta europarlamentarului PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, conform Agerpres.

Grapini face lista eșecurilor lui Iohannis:

Enumerând eşecurile diplomaţiei de la Bucureşti şi, implicit, ale preşedintelui Iohannis, cel care conduce politica externă a României, printre care aderarea României la Spaţiul Schengen, proiectul de lege care umileşte minoritatea română din Ucraina şi, acum, reacţia şocantă a acestuia, chiar complice, pe tema Canalului Bâstroe, eurodeputatul Grapini precizează, în cadrul unui punct de vedere tranşant că, în aceste condiţii, România "nu are preşedinte!".

Vă prezentăm, în continuare, punctul de vedere al europarlamentarului PUSL faţă de luările de poziţie (inadmisibile) ale preşedintelui Iohannis pe tema Canalului Bâstroe.

"Domnule Preşedinte, treziţi-vă!

Am citit, cu stupoare, declaraţia Preşedintelui României pe tema canalului Bâstroe şi cred că pot declara, fără teamă că greşesc, că România nu are preşedinte!

După ce, în două mandate, nu a reuşit altceva decât să lase "un stat eşuat"- conform spuselor domniei sale - după ce şi-a pus mereu " guvernul meu", după ce a eşuat în a duce ţara în Schengen dar, în acelaşi timp, ne îndemna pe un ton superior să nu ne supărăm pe Austria, după ce a lăsat,de izbelişte românii din Ucraina, în stilul care i-a consacrat mandatele, preşedintele Iohannis a "uitat" să discute cu omologul său şi să ceară, tranşant, respectarea drepturilor minorităţilor. Mai mult, acum ne îndeamnă să nu supărăm Ucraina chiar dacă, de ani de zile, prin acţiunea acesteia la proiectul de a face navigabil canalul Bâstroe, încalcă şapte regulamente şi convenţii internationale, chiar dacă Ucraina, prin conducerea ei, "a uitat", la rândul său, să notifice România atunci când intenţiona să intervină cu diferite lucrări la Canalul Bâstroe şi chiar dacă Delta Dunarii, deşi este rezervaţie UNESCO, este astăzi în pericol în urma lucrărilor Ucrainei la Canalul Bâstroe!!

Până unde mai poate merge neputinţa şi, poate, reaua-credinţă a politicii externe a României, sub bagheta preşedintelui Iohannis?

Am deschis larg portile populaţiei refugiate din Ucraina şi este normal să ajutăm Suntem ţara care încă acordă ajutoare în bani ucrainenilor care au rămas în România, am discriminat fermierii români lăsând să intre cereale din Ucraina - fără taxe vamale şi fără analize fitosanitare - care ar fi trebuit doar să tranziteze ţara. Cu toate acestea, cantităţi semnificative de cereale au rămas în România. În tot acest timp, Preşedintele Ucrainei şi guvernul său ignoră, sfidător, toate regulamentele internaţionale si fac ce vor in raport cu România! Este inadmisibil!".