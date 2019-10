Maria Grapini susține că, după ce a vizitat 'Tela Viv' a trecut cu elicopterul 'pe la toate granițele' Israelului

Europarlamentarul PSD Maria Grapini a scris, miercuri, pe Facebook, că a trecut cu elicopterul „pe la toate granițele” Israelului. Anterior acestei postări, Grapini a scris că a vizitat „Tela Viv”, anunță MEDIAFAX.

„Azi am început ziua la ora 7:30 și încă nu am terminat-o! Peste patru ore de zbor cu elicopterul în Israel, trecând pe la toate granițele (Liban, Siria, Iordania). Am vizitat tunelul ce se sapă în piatră (estimează că va dura 14 ani) la granița cu Liban, am vizitat mai multe baze militare! Acum am înțeles mult mai bine istoria dar și prezentul Israelului”, a scris Maria Grapini, pe Facebook.

Tot miercuri, Maria Grapini a fost ironizată de internauți pe Facebook, după ce a scris pe contul ei că se află în orașul „Tela Viv”, în loc de Tel Aviv. Deși eurodeputatul PSD a editat postarea respectivă, pe rețeaua de socializare au apărut glume pe seama acesteia.

„Seară bună din Tela Viv! Am terminat munca pe ziua de azi!”, a scris Maria Grapini, pe Facebook, ulterior modificând numele orașului.

Europarlamentarul PSD a revenit cu o altă postare în care a explicat că a făcut corectura necesară. Ea a criticat jurnaliștii pentru faptul că nu scriu despre activitatea ei ca om politic. Grapini a mai spus că nu a avut contracte cu statul, nu a colaborat cu Securitatea, a fost întotdeauna patrioată și a ajutat oamenii.

„Marii jurnaliști au dat o știre: am scris astă noapte Tela viv în loc de Tel Aviv! Evident, am corectat! Buuun! Asta este știrea vieții lor! Dar despre activitatea mea de nu scriu oare acești mari jurnaliști?

E lesne de înțeles! Nu am furat, nu am contracte cu statul, nu am fost colaboratoare a a securității, sunt patriot, lupt pentru România, ajut cât pot de mult oameni! Asta e! Voi continua să-mi fac datoria, oricât ar încercat să mă blameze! Totdeauna pentru mine a contat fondul problemelor! O zi frumoasă vă doresc!” a explicat, pe contul de Facebook, Maria Grapini.

Cu toate acestea, utilizatorii Facebook au continuat să facă glume pe seama greșelii făcute de europarlamentarul social-democrat.

Un internaut a scris „Bună dimineața la toți locuitorii din Nutela viv”.

Un alt mesaj pe rețeaua de socializare spune: „Dacă nu plecați în "Tela Viv", noi vă așteptăm în "Cara Cal"”.

„Voi ați fost la Tela Viv? Nu? Da' la Clujna-Poca? Cotoroanța asta sinistră înțeapă o grămadă de mii de Euro pe lună, fără să facă absolut nimic, din banii europenilor. Adică și din ăi tăi. Trai, nenicule!”, comentează altcineva.

Totodată, Maria Grapini a fost ironizată și pe pagina unei agenții de turism: „Iar am comis-o. Toate orașele importante din Letiția sunt aici”.

Și Ambasada Suediei la București a ironizat europarlamentarul PSD. "Salutări din Kise Leff! Începând de luni, programul nostru de lucru cu publicul este de luni până joi, în intervalul 10:00–12:00", au scris reprezentanții Ambasadei, pe Facebook.

Eurodeputatul a făcut mai multe gafe sau greșeli de exprimare de-a lungul timpului. De exemplu, pe 2 aprilie, ea a relatat, tot pe Facebook, despre o întâlnire pe care a avut-o cu câțiva europarlamentari, aceasta referindu-se la state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria și o altă țară care nu există „Letiția”.