Maria Grapini vine cu EXPLICAȚIILE așteptate de toată lumea - De ce candidează pe lista PSD pentru europarlamentare

Europarlamentarul Maria Grapini vine cu explicațiile așteptate de toți românii după ce PSD a anunțat numele ei pe lista candidaților partidului pentru Parlamentul European.

„În ceea ce mă privește, am muncit mult, întotdeauna cu implicare și dragoste de țară (…) Am considerat și consider în continuare că aceasta este misiunea primordială a oricărui europarlamentar, să se pună scut în fața atacurilor sosite din diverse zone de influență, pentru țara sa și pentru oamenii care i-au acordat încredere (…) Este singurul partid (PSD – n.a.) care a avut curajul si demnitatea să înfrunte liderii europeni atunci când aceștia au depășit linia de demarcație a subsidiarității! (…) Am decis să continui să apăr interesele României, cu o echipă de patrioți, eu însămi fiind o patrioată asumată. Comparând listele depuse de alte partide, se poate vedea clar că mă aflu într-o companie de patrioți, de oameni care au știut și știu să spună NU, ori de câte ori România este atacată pe nedrept, ori de câte ori jumătățile de adevăr sunt preferate în defavoarea întregului. (...) Se poate – cu demnitate, onoare și curaj să apărăm drepturile românilor și ale României!", a scris Grapini pe Facebook.