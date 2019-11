Cântăreaţa americană Mariah Carey a doborât trei recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for Christmas Is You”, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Luni seară, organizaţia Guinness World Records a recompensat-o pe artistă cu trei distincţii - cel mai bine clasat cântec pentru Sărbători în topul Billboard Hot 100 al unui artist solo, cel mai accesat cântec pe Spotify în 24 de ore (cu peste 10,8 milioane de accesări în luna decembrie a anului trecut) şi cântecul de Crăciun care a petrecut cele mai multe săptămâni în Top 10 single-uri din Marea Britanie.

Toate cele trei recorduri vor fi incluse în ediţia Guinness World Records 2020.

Carey a acceptat distincţia în timpul show-ului ei de CRăciun de la Colosseum din Las Vegas.

Ea va susţine show-ul „All I Want For Christmas Is You Tour” în Las Vegas până pe 30 noiembrie, apoi va ajunge pe coasta de Est a Statelor Unite.

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, ea şi-a schimbat stilul, introducând elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă, din 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele ei - 15 până în prezent - au fost vândute în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee, inclusiv cinci premii Grammy.