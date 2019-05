Marian Vanghelie și Partidul Social Democrat Independent negociază direct cu socialiștii europeni

Marian Vanghelie, președintele Partidului Social Democrat Independent (PSDI) a declarat pentru STIRIPESURSE.RO că poartă negocieri cu socialiștii europeni de mult timp. Acum câteva zile, la Viena, a avut o serie de discuții cu liderii marcanți din echipa socialiștilor europeni pentru ca PSDI să devină membru al Partidului European al Socialiștilor (PES).

Potrivit lui Marian Vanghelie, socialiștii europeni caută noi parteneri în România, iar partidul său, înscris în cursa pentru alegerile europarlamentare, este în cărți. Marian Vanghelie argumenta că „PSD sub Dragnea are credibilitate zero și nu înțelege temele socialiste europene, drept dovadă, Frans Timmermans, liderul PES, a evitat orice dialog cu Liviu Dragnea, în marja Summit-ului de la Sibiu”.

Președintele PSDI, Marian Vanghelie, declară: „Ca reprezentat al singurului partid autentic de Stânga, vom susține în UE candidatura și demersurile lui Frans Timmermans. Un exemplu de proiect la care aderăm este: salariul minim european, PSD nu a luat și nu va lua nicio poziție cu privire la acest subiect, care poate îmbunătății viața pentru milioane de români, pentru că nu le pasă!”

În final, Marian Vanghelie a făcut un apel către toți românii de stânga: „Chem toți socialiștii de bună-credință din România, indiferent din ce partid provin, să ni se alăture pentru o Europa socială autentică, pentru toți românii.”

