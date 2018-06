Marian Vanghelie salută nominalizarea lui Iohannis la SIE: 'Gabriel Vlase a fost un tip loial partidului. Nu am ce să-i reproșez'

Marian Vanghelie salută decizia lui Klaus Iohannis de a-l propune pe Gabriel Vlase la șefia SIE, spunând că nu are ce să-i reproșeze acestuia, fiind „un tip loial partidului”.

Marian Vanghelie s-a dezlănțuit după ce Gabriel Oprea a anunțat că revine în politică: 'Și el, și Ponta, doi pioni folosiți de Coldea'

„Îl cunosc, am fost colegi. Ca să vă spun sincer, nu știu de ce l-a propus. Din punctul meu de vedere, el a fost un tip loial partidului. Nu am ce să-i reproșez. (...) A fost alături de partid, a participat la toate acțiunile partidului. Nu am simțit niciodată în vreo chestie că ar fi împotriva partidulu, cum de alții am auzit”, a spus Vanghelie, duminică, la Antena3.