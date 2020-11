Maricel Popa: 'Iaşiul a fost călcat în picioare de Guvernul liberal'

Liderul social-democraţilor ieşeni şi fost preşedinte al Consiliului Judeţean, Maricel Popa, care candidează din partea PSD la Senat, susţine că Iaşiul "a fost călcat în picioare" de Guvernul liberal, criticând astfel faptul că prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă s-au făcut alocări infime pentru municipiu şi judeţ, potrivit Agerpres.

"Alocările financiare şi de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu reprezintă decât un nou afront la adresa ieşenilor. După ce s-au lăudat de aproape un an că împreună dezvoltă Iaşiul, Mihai Chirica şi Costel Alexe, s-au întors, aşa cum era de aşteptat, cu coada între picioare de la Bucureşti, unde au negociat proiectele comunităţii. Au adus la Iaşi doar 0,003% din totalul fondurilor alocate României. Atât înseamnă 88 milioane de euro, din totalul de 30 de miliarde de euro alocate ţării noastre de către Uniunea Europeană. Comparativ, Clujul va beneficia de aproximativ 5 miliarde de euro, mai bine de 15% din totalul sumei atribuite", spune, prin intermediul unui comunicat de presă, Maricel Popa.

El a criticat totodată şi conducerea locală a Partidului Naţional Liberal, pe primarul Mihai Chirica şi pe preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

"Mihai Chirica a dovedit din nou că este omul vorbelor şi nu al faptelor. Acum are guvernul lui şi tot nu reuşeşte să facă nimic pentru Iaşi. Despre Costel Alexe, nu are rost să mai pomenesc. Drujbarul Iaşului nu are capacitatea să gestioneze o astfel de situaţie. După ce a pus pe chituci tot ce a însemnat proiecte importante în Ministerul Mediului, acum va contribui cu siguranţă la falimentul judeţului Iaşi", a spus Maricel Popa.

În opinia sa, acel tronson din şoseaua de centură, parte şi a autostrăzii A8, "nu reprezintă nici măcar o firimitură din nevoile Iaşiului pe termen mediu şi lung".

"Acesta este nivelul la care sunt percepuţi cei doi PNL-işti la nivel naţional. Două personaje care au făcut o alianţă de conjunctură în ideea de a păcăli ieşenii şi a pune mâna pe toată puterea. Au transformat deja Primăria şi Consiliul Judeţean în feude proprii, în care cumetrismele sunt la mare modă. Sper ca oamenii să înţeleagă că tot ceea ce am făcut la Consiliul Judeţean am făcut pentru ieşeni, iar acum impostura şi incompetenţa au ajuns să guverneze întreg judeţul. Nu are rost să mai reamintesc că am adus mai bine de 1 miliard de euro pentru ieşeni în cei patru ani petrecuţi la conducerea Iaşiului. Nici că am pus pe picioare infrastructura rutieră a judeţului sau că am modernizat cele mai importante spitale ieşene sau că am început să implementăm cel mai mare proiect de apă şi canalizare. Toate acestea nu vor mai avea nicio valoare dacă următorii 4 ani vor însemna stagnare şi frâne în calea dezvoltării comunităţii noastre", mai spune Maricel Popa.