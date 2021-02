Marile companii petroliere americane retrogradate de S&P din cauza profitabilităţii reduse şi riscurilor climatice

Giganţii petrolieri americani Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. şi ConocoPhillips au fost retrogradaţi joi de agenţia de evaluare S&P Global Ratings, la două săptămâni după ce aceeaşi agenţie a avertizat că ar putea retrograda 13 mari companii petroliere din cauza schimbărilor climatice, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Ratingurile celor trei mari producători americani de petrol şi gaze au fost reduse cu câte o treaptă, Exxon Mobil la "AA minus" de la "AA" cu perspectivă stabilă, Chevron la "AA minus" de la "AA" cu perspectivă stabilă iar Conoco a fost retrogradată la "A minus" de la "A" cu perspectivă stabilă.

Aceste decizii reflectă "riscurile crescute din partea tranziţiei energetice ca urmare a schimbărilor climatice şi emisiilor de carbon, profitabilitatea redusă a industriei şi o volatilitate mai mare pentru fundamentele companiilor producătoare de hidrocarburi", a precizat S&P Global Ratings.Aceste scăderi de rating vin la câteva zile după ce marile companii petroliere au raportat cele mai slabe rezultate din ultimele decenii, ca urmare a scăderii preţului petrolului în cursul anului trecut. Chiar dacă ratingurile mai mici nu vor afecta imediat accesul companiilor la finanţare şi nici costul capitalului, ele reflectă totuşi provocările cu care se confruntă industria petrolieră, în special cu privire la schimbările climatice.

Cotaţia barilului de ţiţei Brent, indicatorul de referinţă la nivel internaţional, a crescut cu 17% în acest an pe fondul optimismului că cele mai grave ravagii provocate de COVID-19 sunt în trecut iar creşterea economică urmează să îşi revină. Însă aprecierea preţului petrolului nu a fost suficientă penrtu a convinge S&P, care subliniază că se aşteaptă la o "volatilitate mai mare în sectorul hidrocarburilor".



În urmă cu doar două săptămâni, S&P Global Ratings a avertizat că ar putea retrograda calificativele unor giganţi precum Exxon Mobil, Shell şi Chevron în săptămânile următoare, din cauza unor riscuri mai mari asociate cu schimbările climatice.



"S&P Global Ratings consideră că tranziţia energetică, volatilitatea preţurilor şi profitabilitatea scăzută sunt riscuri în creştere pentru producătorii de petrol şi gaze", a anunţat agenţia de evaluare în data de 27 ianuarie, adăugând că a revizuit evaluarea de risc pentru întreaga industrie de petrol şi gaze de la "intermediar" până la "moderat ridicat". Atunci S&P a plasat sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare ratingurile companiilor petroliere Exxon Mobil, Shell, Chevron, Woodside Petroleum, Imperial Oil, Shell Energy North America, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Total precum şi ratingurile primilor patru producători chinezi de petrol China Petrochemical Corp, China Petroleum & Chemical Corp, China National Offshore Oil Corp şi CNOOC.



Avertismentele şi deciziile de rating venite de la S&P, alături de cele ale rivalelor Fitch Rating Inc. şi Moody's Investors Services, au o importanţă semnificativă în rândul investitorilor, care utilizează ratingurile acordate de cele trei agenţii pentru a decide cum îşi investesc banii.