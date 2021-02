Ministrul Justiției: Am transmis la Guvern proiectul de deființare al SIIJ - Avizul CSM este consultativ iar după analiză am decis

Ministrul Justiției anunță că a transmis Guvernului proiectul de desființare a Secției de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție.

"In aceasta dimineața am semnat si am trimis la guvern propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. Ieri a fost o sedinta lungă. S-a dat un aviz.

El a fost negativ. Reamintesc că avizul este consultativ. După analiza finală am decis sa trimit proiectul pentru desființarea SIIJ.

Din punctul meu de vedere desfiintarea acestei institutii reprezinta o normalizare, era o promisiune a programului și le respectam. am ascultat toate argumentele, dar acele argumente pot fi avute in vedere in cu totul alt context", a spus vineri, ministrul Justiției, Stelian Ion.