Marinarii ruși care au supraviețuit pe Moscova, întâlnire cu șeful Marinei din Rusia: promisiunea care le-a fost făcută/ Video

Șeful marinei ruse s-a întâlnit cu marinarii care au supraviețuit la scufundarea crucișătorului Moscova se afirmă surse ruse, citate de Sky News

Imagini publicate de Ministerul Apărării din Rusia par să-i arate pe membrii echipajului Moscova aflându-se față în față cu amiralul Nikolai Evmenov în orașul Sevastopol, din Crimeea.

Potrivit unui comunicat, comandantul suprem le-a spus membrilor echipajului că vor continua să servească în cadrul marinei.

Ucraina a declarat că a lovit cu rachete nava amiral a flotei rusești din Marea Neagră după ce ar fi folosit o dronă pentru a-i distrage atenția de la radar.

Moscova a confirmat că nava s-a scufundat după o explozie de muniție miercuri seara.

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn