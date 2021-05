Marinos Ozounidis, după câștigarea Cupei României: `Vom încerca să accedem în grupele cupelor europene`

Universitatea Craiova a câștigat sâmbătă seara Cupa României, iar antrenorul oltenilor, grecul Marinos Ozounidis își face deja planuri pentru sezonul viitor, spunând că a discutat deja despre posibilele transferuri.

„Pentru fani și pentru spectatori a fost un meci bun. Pentru noi a fost unul foarte, foarte greu. În prima parte am jucat bine, am pasat rapid, am schimbat jocul de pe o parte pe alta, am avut posesia. Apoi, am început să jucăm fără să gândim, să atacăm rapid fără se pregătim atacurile. Sunt aspectele la care va trebui să lucrăm pe viitor, pentru că avem calitatea necesară pentru a îmbunătăți jocul.”, a spus antrenorul oltenilor la Digi Sport, după câștigarea finalei.

El a ținut să aprecieze echipa giurgiuveană: „Am spus înainte de meci că Astra e o echipă ce nu a meritat să retrogradeze. Au jucat mai slab și și-au pierdut încrederea de sine în play-out, dar au jucători buni, cu calitate.”

Referindu-se la arbitraj Ozounidis a mai spus că e sigur că arbitri nu au făcut greșeli intenționate, chiar dacă în timpul meciului el a protestat. ”Introducerea sistemului VAR îi va ajuta mult pe arbitri. Acum e timpul să sărbătorim trofeul și să nu mai discutăm despre arbitraj.”, a adăugat grecul.

Întrebat despre performanța lui Dan Nistor, care a marcat un gol și a dat două pase decisive, Marinos Ozounidis a spus: „Dan Nistor, în momentele sale bune e un jucător excepțional, dar el trebuie să învețe să se controleze mai bine. Avem mulți jucători buni, avem o echipă bună, dar avem probleme de concentrare și ca să schimbăm obiceiurile proaste avem nevoie de timp.”

Antrenorul oltenilor a făcut referire și la planurile de viitor. „Am discutat deja cu patronii despre jucătorii de care mai avem nevoie pentru sezonul următor și despre modificările ce trebuie să le facem. De acum avem timp mai mult să continuăm discuțiile și să luăm cele mai bune decizi ca să alcătuim o echipă puternică. Vom încerca să accedem în grupele competițiilor europene, dar nu e încă momentul să discutăm despre asta. Depindem de transferurile pe care le vom face, de jucătorii pe care îi vom avea.”

„Este foarte greu să jucăm fără fani, ei ne dau un plus de energie, ei ne ajută mult în timpul unui meci, iar uneori pun presiune pe noi. Avem mare nevoie de ei, dar trebuie să învățăm să ne temperăm în momentele în care fanii pun presiune.”, a concluzionat Ozounidis.