Mario Balotelli visează să revină la naţionala Italiei și vrea să pună umărul la calificarea la Cupa Mondială

Atacantul Mario Balotelli visează să revină la naţionala Italiei pentru play-off-ul Cupei Mondiale de fotbal din 2022 şi recunoaşte că a vorbit în ultima vreme cu selecţionerul Roberto Mancini, informează presa sportivă italiană, conform agerpres.

"M-aş întoarce din Turcia pe jos", a spus Balotelli, fostul jucător al echipelor Inter Milano, AC Milan, Manchester City şi Liverpool, care evoluează în prezent la formaţia turcă Adana Demirspor.

"Mă simt bine, după doi ani şi jumătate. Mă simt pregătit să revin la echipa naţională. Ar fi un vis. M-aş întoarce din Turcia pe jos, dacă aş fi convocat în martie", a declarat jucătorul, într-un interviu acordat canalului OCW Sport."Puteam să merg în China, însă Mancini m-a făcut să mă răzgândesc. Am o relaţie foarte bună cu Mancini şi am avut-o întotdeauna. El mi-a spus clar ce vrea de la mine pentru a reveni la echipa naţională. Aşa că, dacă voi fi în formă, de ce să nu mă convoace?", a adăugat Balotelli.Squadra Azzurra, care a cucerit titlul de campioană europeană în vară, nu a reuşit să se califice direct la Mondialul din Qatar şi acum este obligată să dispute un baraj în luna martie."Acum am la dispoziţie până în martie, pentru a ajunge la cea mai bună formă a mea. Trebuie doar să muncesc", a adăugat Super-Mario.Balotelli a semnat în vară cu Adana Demirspor şi a marcat 5 goluri în 13 meciuri disputate în toate competiţiile din Turcia.În vârstă de 31 ani, Mario Balotelli a disputat ultimul său meci pentru naţionala Italiei în 2018, împotriva Poloniei (scor 1-1), în Liga Naţiunilor.