Mario Camora (CFR Cluj): 'Am ratat mult în această seară, dar echipa a avut atitudine. Suntem pe un drum bun'

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, joi seară, după câştigarea Supercupei României, că formaţia sa a ratat multe ocazii, dar a avut atitudine şi a arătat că şi-a dorit trofeul, potrivit news.ro.

“O bucurie mare. Echipa a meritat acest trofeu. Din păcate am ratat mult în această seară. Pe teren numai noi am avut ocazii. Am vrut să luăm trofeul şi trofeul merge cu noi. Am vrut să rezolvăm meciul în 90 de minute, ştiam că apoi va fi altă tensiune. Echipa a vrut şi a demonstrat că a vrut. Dar s-au ratat ocazii şi asta a fost cea mai mare problemă la noi. Vrem titlul, aici toată lumea vrea să câştige trofeul. Echipa a avut atitudine şi a avut mai multe ocazii. Suntem pe un drum bun, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a spus Camora la Digi Sport.

CFR Cluj a câştigat Supercupa României pentru a patra oară după executarea loviturilor de departajare. Clujenii au învins cu 4-1 la penaltiuri pe FCSB. După 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0, şi nu s-au jucat prelungiri. Conform ROAF, dacă la finalul celor 90 de minute scorul este egal, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.

Au marcat de la 11 metri: Rondon, Păun, Chipciu, Camora / Radunovici. Au ratat: Perianu (bară), Şut (balon apărat).