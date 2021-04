Anton Petrea, după eșecul din Supercupa României: 'Cele cinci schimbări erau planificate dinainte. Ne pregătim de play-off'

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat că schimbările efectuate la pauză, cinci, în Supercupa României, cu CFR Cluj, au fost planificate dinainte şi că a dorit să dea ocazia şi altor jucători să evolueze, în vederea play-off-lui.

"A fost o finală, un meci foarte disputat, un meci plăcut pentru telespectatori, cred, cu ritm foarte bun. Rezultatul celor 90 de minute ne-a adus la aceste penaltiuri, iar acolo nu mai ştii ce se întâmplă. Au câştigat astă seară, noi ne pregătim pentru play-off. Avem probleme cu jucătorii accidentaţi de ceva timp, au mai apărut şi alţii şi a trebuit să gestionăm cât de cât finala asta. Ne pregrăim pentru play-off, acesta este obiectivul principal. (n.r. - despre faptul că a intrat în istorie cu cinci schimbări la pauză) Am intrat în istoria modernă şi contemporană a fotbalului (n.r. - ironic). Aşa ne-am gândit, a fost ceva planificat dinainte, nu am vrut să riscăm alte accidentări cu jucătorii care au evoluat mai mult decât ceilalţi şi ne-am gândit că putem să vdem şi nivelul celorlalţi jucători care au evoluat mai puţin în perioada asta, pentru că ne aşteaptă un play-off foarte dificil şi foarte, foarte multe soluţii nu avem. (n.r. - despre faptul că nu ar fi avut nicio idee de joc) Dacă aşa aţi văzut dumneavoastră, înseamnă că nu am avut nicio idee de joc, îmi felicit adversarul pentru victorie şi nu am ce să spun altceva. (n.r. - dacă va improviza din nou în apărare) O să joc cu doi fundaşi stânga pe post de fundaşi dreapata (n.r. - tot ironic). Avem probleme de lot, tocmai de asta am încercat să găsim soluţii. Cristea s-a accidentat la antrenamentul de ieri. Era programat să joace. Avem probleme de lot, astea sunt situaţiile", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care au transmis meciul, potrivit news.ro.

CFR Cluj a câştigat Supercupa României pentru a patra oară după executarea loviturilor de departajare. Clujenii au învins, joi, la Ploieşti, cu 4-1 la penaltiuri pe FCSB. După 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0, şi nu s-au jucat prelungiri. Conform ROAF, dacă la finalul celor 90 de minute scorul este egal, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.

Au marcat de la 11 metri: Rondon, Păun, Chipciu, Camora / Radunovici.

Au ratat: Perianu (bară), Şut (balon apărat).