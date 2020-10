Mario Camora, convocat în premieră la naţională : 'Aş dărui tricoul meu la debut celui care m-a crescut şi nu mai este'

Fundaşul Mario Camora a fost convocat în premieră la echipa naţională şi a declarat, într-un interviu pentru FRFTV, că ar vrea să dăruiască tricoul de la prima reprezentativă "celui care l-a crescut, dar nu mai este printre noi".

"Am fost primit foarte bine de colegi, pe unii îi cunosc, cu ceilalţi mă voi cunoaşte mai bine după acest meci. Totul e nou pentru mine, m-am gândit doar să nu dezamăgesc. Familia mea din Portugalia a reacţionat foarte bine, ei ştiau că o să rămân aici, mi-au spus să am încredere în mine, sunt mândri de mine. La început nu am crezut niciodată că o să rămân în România, dar după ce am cunoscut o familie minunată, care m-a ajutat să cresc ca persoană, atunci am decis să rămân aici. După încheierea carierei de fotbalist, vreau să mă fac antrenor. Pentru mine, CFR este clubul meu de inimă. Tot ce am în viaţă acum, mi-a dat CFR. Pentru mine este foarte importantă încrederea pe care suporterii de la CFR o au în mine. Sper să fiu sănătos, mi-aş dori să joc până la 40 de ani, dar probabil până la 36, sper să am noroc. Meciul cu Islanda este cel mai important din cariera mea, indiferent dacă voi juca sau nu, e primul la echipa naţională, sper să reuşim să ne calificăm mai departe. Din ce am văzut eu în aceşti ani de când sunt aici, sunt impresionat că românii se descurcă oriunde, în orice ţară s-ar duce. Aş fi vrut să ofer tricoul persoanei care m-a crescut, nu mai e printre noi, dar e mândru unde e, acum îl voi da soţiei mele, fără ea nu aş fi fost aici, şi copilului meu. Noi vom da tot şi sperăm ca apoi să ne bucurăm alături de suporteri", a declarat Camora, potrivit news.ro.

Mario Camora, în vârstă de 33 de ani, a primit cetăţenia română la 2 septembrie şi a fost convocat în premieră la echipa naţională de selecţionerul Mirel Rădoi.

Tricolorii vor disputa trei meciuri în următoarea perioadă: Islanda – România (8 octombrie – semifinală baraj Euro), Norvegia – România (11 octombrie – Liga Naţiunilor), România – Austria (14 octombrie – Liga Naţiunilor).