Ministerul Apărării din Ucraina: rușii ar fi utilizat muniție cu fosfor în Mariupol/ Oamenii au hipertensiune arterială

Ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Anna Malyar, a spus se fac în continuare cercetări, dar se pare că trupele rusești au folosit muniție cu fosfor în Mariupol.

De asemenea, cei din Departamentul Azov au emis un comunicat de presă prin care arată că majoritatea victimelor atacului trupelor rusești au au hipertensiune arterială, erupții cutanate la ochi și dificultăți de respirație.

⚡️ Deputy Defense Minister: Chemical weapon use not yet confirmed, may be phosphorus munition.



Deputy Defense Minister Anna Malyar said that the information is still being verified, but the preliminary data suggests phosphorus munition was used in Mariupol.