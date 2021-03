Marius Bilaşco, cu gândul la FCSB după victoria cu Poli Iaşi

Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, se gândeşte mai mult la viitorul meci, cu FCSB, decât la victoria obţinută, duminică, pe teren propriu, scor 4-0, cu Poli Iaşi.

Citește și: Mircea Dinescu, dezvăluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat să fie dizident de frică. După 1989 a primit de la SRI plocoane

"E clar că am avut atitudine, am avut o foarte bună organizare şi am ştiut exect ce trebuie să facem la această partidă. Este al cincilea meci în care nu primim gol, un lucru important zic eu, şi asta trebuie să nea dea încredere pentru următoarele partide. Trebuie să fim echilibraţi, această partidă a trecut, pentru noi urmează cea mai importantă partidă de până acum, din acest an şi trebuie să rămânem la fel de conectaţi la importanţa campionatului. Meciul acesta a trecut, băieţii vor savura puţin victoria, în această seară, liniştiţi, dar de mâine trebuie să ne gândim la FCSB, jucăm vineri, deci avem o zi mai puţin decât FCSB de odihnă. Prea mult timp să ne gândim la meciul cu Iaşi nu avem. Urmează un meci cu mare miză, această partidă de vineri este cea mai importantă. Istoria nu joacă sau statistica la meciul cu FCSB. Ar fi greşit să ne gândim doar la asta şi să dormim liniştiţi. FCSB este o echipă în formă, echipa cu care ne batem umăr la umăr, dar nu ar trebui să uităm şi Craiova şi pentru noi acum este important să recuperăm jucătorii şi să aibă antrenoul câţi mai jucători valizi de unde să aleagă cei mai buni", a declarat Bilaşco, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Antrenorul Nicolo Napoli, care a revenit pe banca ieşenilor, a declarfat că meciul cu CFR Cluj nu era unul de la care aştepta să ia puncte.

"Am jucat cu CFR Cluj, era foarte greu.... Ştiam asta, că va fi foarte dificil pentru noi. bbăieţii, în prima repriză, au făcut două cadouri celor de la CFR. În repriza a doua, am început cu o bună posesie, dar ştiam că CFR Cluj are jucători foarte buni, care pot marca în orice moment al jocului. Nu aşteptam să câştigăm puncte în acest meci. Avem meci acasă cu Dinamo, am timp să lucrez cu băieţii, nu am avut până acum. Vom încerca să facem un meci bun cu Dinamo şi să începem să adunăm puncte. Băieţii sunt jos cu moralul, din cauza lipsei de rezultate, apoi sunt probleme la nivel tactic, în toate zonele terenului, avem o săptămână să pregătim meciul cu Dinamo. La niciun club nu e linişte, ştiam că e un parcurs dificil, dar am venit cu inima deschisă. Împreună cu clubul, cu fotbaliştii, cu staff-ul, încercăm să salvăm echipa de la retrogradare", a declarat Napoli.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Poli Iaşi, în etapa a XXVII-a a Ligii I.

Au marcat: Chipciu '44, Omrani '45+2, Deac '61, '87.

Lider în clasament este FCSB, cu 60 de puncte, urmată de CFR Cluj, tot cu 60 de puncte, şi de CS U Craiova, cu 53 de puncte.

Poli Iaşi ocupă locul 16, ultimul, cu 16 puncte.