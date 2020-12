Marius Bilaşco: 'O greșeală de arbitraj a eliminat CFR Cluj din Liga Europa'

Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, a declarat, joi seară, după meciul cu Young Boys Berna, scor 1-2, că o greşeală mare de arbitraj a făcut ca formaţia clujeană să fie eliminată din Liga Europa şi că acum echipa trebuie să se concentreze pentru a câştiga campionatul, potrivit news.ro.

“E greu de descris ce simţi după o asemenea partidă. Lucrurile s-au desfăşurat bine până în acel moment când o greşeală mare de arbitraj a făcut ca lucrurile să ia o altfel de întorsătură. N-am avut nimic cu adversarii noştri, ei nu sunt de vină cu nimic, nici n-au cerut penalti. Nimeni n-a crezut în penalti. Am ajuns la final şi din nou avem această frustrare că o decizie de arbitraj ne trimite acasă. Nemeritat din nou, dar nu putem decât să privim înainte. Acum trebuie să câştigăm campionatul. A fost un joc bun, ne-am creat ocazii, am ratat. Echipa care merita să meargă mai departe. Am fost echipa mai bună aici. E frustrant pentru că sunt luate decizii de arbitraj împotriva ta în momente esenţiale. Nu avem altă soluţie decât să mergem înainte. S-a văzut că am reuşit să aliniem un prim 11 cât mai aproape de ce ne dorim să aliniem noi în Europa. Sper să trecem peste această nedreptate şi să încercăm să obţinem maxim de la acest final de campionat”, a spus Bilaşco la Digi Sport.

CFR Cluj a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, în etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influenţat de un penalti uşor acordat de arbitrul francez Benoît Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucători eliminaţi, portarul Cristian Bălgrădean şi mijlocaşul Djokovici, acesta din urmă insultându-l pe arbitru. A marcat Nsame '90+3 (p) şi Gaudino '90+6 pentru gazde, respectiv Debeljuh '84 pentru clujeni.