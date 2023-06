Marius Budăi nu știe dacă greva profesorilor se încheie: Nu ține de noi

Ministrul Muncii Marius Budăi a vorbit vineri seară la România TV despre greva sindicatelor din Educație, pe care Executivul speră să o fi încheiat prin Ordonanța aprobată joi, prin care cadrele din Învățământ primesc 1.000 de lei brut la salariu sau 400, în cayul personalului non-didactic.

Marius Budăi asigură că Guvernul și Ministerul Muncii au făcut tot ce le-a stat în putință, ba mai mult, chiar au îndeplinit toate cerințele sindicatelor din Educație, prin Ordonanța de urgență de joi.

Întebat dacă poate să detalieze ce s-a discutat cu sindicatele din Educație și ce ar face Guvernul dacă și alte domenii ar intra în grevă, Budăi a preferat să nu comenteze.

”Discutiile s-au purtat in cadru civilizat si sa ramana aceste discutii. Eu nu intru in oferte la TV. Coalitia a decis, iar noi am pus in practica, in cazul educatiei.”, a declarat ministrul.

Marius Budăi a spus că nu poate ști dacă de marți profesorii se vor întoarce la clase, dar a asigurat că Guvernul a făcut tot ce au cerut sindicaliștii

”Nu pot sa-mi dau eu cu parerea. Eu am spus ca tot ce s-a angajat guvernul, s-a pus in practica si e asumat prin lege. Ordonanta a fost votata in transparenta decizionala, atat pe siteul Ministerului Muncii, cat si pe cel al Educaiei. Pe seara, cand am postat, si pana dimineata la aprobare, am primit observatii, pentru ca nu erau unii angajatii convinsi, cum ar fi bibliotecarii. Si acele observatii s-au regasit in lege. Deci tot ce am convenit, a fost pus in practica. Este un moment foarte dificil, eu insumi sunt parinte, cunosc emotiile si este dificil sa le spun ceva. Noi am pus in practica ce am discutat.”, a mai spus Marius Budăi.

Decizia acum nu este la noi. Noi am respectat si am pus in practica tot ce am discutat. Inclusiv ieri, am avut sedinta de guvern extraordinara, am avut grija sa avem toate avizele.”, a susținut ministrul Muncii.

De asemenea, ministrul Budăi a asigurat că, în ciuda yilelor libere de 1 Iunie și de Rusalii, pensiile nu vor ajunge la beneficiari cu întârziere.

”Nu vor intarzia pensiile, ca de fiecare data m-am asigurat si se va respecta calendarul 1-15 ale lunii, cum a fost si de Pasti sau alte sarbatori. Le multumesc si factrilor postali ca au inteles si vor recupera, se vor mai gasi si in weekend, deci se va respecta calendarul. Nu va fi nicio intarziere, pentru ca se vor face plati si in weekend. Daca mergem pe un calendar de 15 zile, mai avem si zile de weekend, dar se recupereaza si ne incadram in graficul asumat.”, a precizat Marius Budăi.