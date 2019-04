Marius Budăi: România este pe un loc fruntaş în UE în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

România este pe un loc fruntaş în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu o diferenţă de remunerare de 3,5%, în timp ce media UE este de 15,2%, a declarat miercuri ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, înainte de debutul reuniunii informale a miniştrilor Muncii şi Politicii Sociale din statele UE, scrie Agerpres.

"Le mulţumesc statelor membre că au răspuns prezent la această organizare a reuniunii informale a miniştrilor Muncii şi mai ales de a participa şi de a dezbate asupra unei teme atât de importante pentru noi, pentru România, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, unde cu mândrie putem spune că România este pe un loc fruntaş, diferenţa de remunerare între bărbaţi şi femei în România este de 3,5%, iar media UE este de 15,2%", a afirmat Marius Budăi.



Acesta a amintit că tema principală a reuniunii este egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.



"România, în calitate de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene, organizează pe parcursul a două zile reuniunea informală a Consiliului de Miniştri ai Muncii şi Politicii Sociale din toate statele UE. Tema principală pentru astăzi este egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, este o temă şi o prioritate a României în calitate de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene", a adăugat ministrul român al Muncii.



Marius Budăi a menţionat, în context, că în trei luni, Ministerul Muncii şi-a atins toate cele 4 direcţii vitale pentru cetăţenii Uniunii Europene,respectiv asigurarea unor condiţii de muncă mai bune şi mai sigure pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene, asigurarea şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă pe tot teritoriul Uniunii Europene, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată a cetăţenilor UE.

"Sunt deosebit de mândru să vă anunţ că pe parcursul a trei luni de zile România, în speţă Ministerul Muncii, şi-a atins toate cele 4 direcţii importante, vitale pentru cetăţenii Uniunii Europene, şi anume asigurarea unor condiţii de muncă mai bune şi mai sigure pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene, asigurarea şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă pe tot teritoriul Uniunii Europene, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi bineînţeles echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată a cetăţenilor UE. România, prin tot ceea ce a făcut în această perioadă, a demonstrat şi a avut oportunitatea pe care a folosit-o 100% şi am demonstrat aderarea la valorile europene, aderarea la proiectul european, dar şi consolidarea acestuia prin ceea ce am promovat şi am realizat în această perioadă şi cu siguranţă vom realiza până la sfârşitul mandatului nostru", a adăugat Marius Budăi.



Preşedinţia română a Consiliului UE organizează, miercuri şi joi, la Bucureşti, reuniunea informală a miniştrilor ocupării forţei de muncă şi politicii sociale, eveniment prezidat de ministrul român al Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi.



La reuniune urmează să participe comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, Marianne Thyssen, directorul regional pentru Europa şi Asia Centrală al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Heinz Koller, directorul executiv al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Juan Menéndez-Valdés, directorul Institutului European pentru Egalitatea de Gen, Virginia Langbakk, secretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Aurelia-Graţiela Drăghici.