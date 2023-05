Marius Budăi spune că Guvernul ar putea să își asume răspunderea în Parlament pentru pensiile speciale: 'E ultima soluție'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat sămbătă, că până luni are ambiţia să prezinte liderilor coaliţiei tot ceea ce a discutat cu Comisia Europeană şi să închidă acest jalon privind pensiile. Despre pensiile speciale, el a arătat că mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le aştern pe hârtie şi crede că vor îndeplini jalonul.

”Mai am două zile să lucrez la ceea ce am decis cu Comisia Europeană, după care să prezint coaliţiei. Până luni am ambiţia să prezint liderilor coaliţiei tot ceea ce am discutat cu Comisia Europeană şi să închid acest jalon. Nu vreau să mă înec acum la mal, lucrăm în aceste zile, vom prezenta materialul ca atare decidenţilor din coaliţie”, a spus ministrul Muncii la Antena 3.

Marius Budăi a arătat că odată cu scoaterea acestui indicator care este nedrept să fie acolo ( plafonul de 9,4% pentru pensii, în PNRR) nu s-a solicitat introducerea altui indicator în loc. ”Noi am stat şi am discutat acolo despre reforme sănătoase”, a adăugat el.

Despre pensiile speciale, ministrul Muncii a menţionat că ”ceea ce a spus preşedintele PSD a fost că, dacă cu amendamentele ajunse în Parlament şi cu legea adoptată în Parlament, Comisia Europeană va considera în continuare că jalonul este neîndeplinit, atunci aşa este normal, să nu pierdem bani din PNRR şi ultima soluţie, soluţia la îndemână, în calitate de prim-ministru, este asumarea răspunderii”.

”Am aprobat o serie de amendamente la Senat, le-am transmis către Comisia Europeană, s-a acceptat de către Comisie, s-a spus că legea este pe direcţia bună, chiar mai bună decât a fost înainte de Senat, s-au aprobat câteva la Senat. Mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le aşternem pe hârtie şi cred că vom îndeplini jalonul.”, a spus el.