Marius Cozmiuc, campion european la canotaj: 'Anul 2020 a fost un an diferit, greu şi frumos. M-a învăţat o mulţime de lucruri'

Pentru canotorul Marius Cozmiuc, anul 2020 a fost un an "special". De ce? Pentru că a învăţat o mulţime de lucruri.

“Am învăţat cum sa nu renunţ indiferent de situaţie, să mă adaptez la schimbări destul de dure, dar pe lângă asta anul 2020 mi-a adus şi împlinire sportivă prin medalia de aur de la Campionatul European! A fost un an diferit,greu şi frumos! Nu cred că poţi defini acest an într-un singur cuvânt, dar cred că este un an despre care se va vorbi mult timp!” a declarat Cozmiuc pentru News.ro.

Pentru 2021, Marius Cozmiuc vrea aurul la Tokyo. “În primul rând îmi doresc să fiu sănătos şi să pot munci la fel de bine ca şi până acum, iar dacă vorbim despre medalii, mi-o doresc pe cea mai strălucitoare la Tokyo! Pe plan personal, consider că sunt un om împlinit. Am o familie frumoasă şi o soţie minunată care îmi este alături şi mă sprijină necondiţionat in tot ceea ce fac!", a adăugat el.

Coechipierul lui Cozmiuc din barca de dublu rame, Ciprian Tudosă a afirmat că în 2020 s-a confruntat cu lucruri pe care nu credea că le va trăi vreodată.

„Anul 2020 a fost unul foarte dificil! Un an în care m-am confruntat cu foarte multe lucruri noi pe care nu credeam că le voi trăi vreodată. Faptul că m-am antrenat timp de 2 luni, singur, acasă, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt atât din punct de vedere fizic, dar mai important, din punct de vedere mental!

Lăsând deoparte toate "piedicile" acestui an, spre finalul acestuia am reuşit sa obţin medalia de aur la Campionatul European, dar şi mai important pentru mine, am reuşit să îi înfrângem pe rivalii noştri croaţi, fraţii Sinkovic”, a spus Tudosă pentru News.ro.

Cuvântul potrivit pentru a descrie acest an 2020 consider că ar fi PERSEVERENŢĂ, a transmis Tudosă.

Ce îşi doreşte de la 2021? “Să fie un an mai liniştit, iar normalitatea să se instaleze treptat în viaţa tuturor. Pe plan sportiv, îmi doresc mult râvnita medalie Olimpică, pentru că simt că o merit şi că suntem pe drumul cel bun în a o cuceri”.

Ciprian Tudosă şi Marius-Vasile Cozmiuc au obţinut, în octombrie, medalia de aur în proba masculină de dublu rame, la Campionatele Europene de la Poznan.