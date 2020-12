Rafila, critici dure în debutul campaniei de vaccinare: ''Festivităţile' au costat, cred, mai mult decât vaccinul'. Când se va vaccina medicul

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, dr. Alexandru Rafila a declarat că se va vaccina, după ce, recent, s-a vindecat de infecţia cu COVID şi a ieșit recent din izolare. Potrivit acestuia organismul uman are nevoie de o consolidare a răspunsului imun, iar vaccinul oferă această oportunitate.

"Am să mă vaccinez. Știți bine că eu am trecut prin infecție și luni, 21 decembrie, a fost prima zi când am ieșit din izolare. Mă voi vaccina, probabil în câteva luni, în luna aprilie cel mai probabil. Las ciclul natural al bolii să își urmeze drumul (...) Sigur, o să îmi fac și dozări de anticorpi până atunci, dar în luna aprilie probabil că mă voi vaccina, pentru că e nevoie și de o consolidare a răspunsului imun, iar vaccinul oferă această oportunitate, mai ales că sunt multe persoane care au făcut forme de boale inaparentă. Sunt așa-zisele persoane asimptomatice, care nu știu că au trecut prin boală, dar ele sunt vaccinate și lucrul acesta nu înseamnă în niciun caz o problemă pentru ele. Nu trebuie să testeze în mod separat, dimpotrivă, e bine să se vaccineze, iar lucrul acesta le consolidează răspunsul imun", a spus el într-o emisiune la B1 TV.

Rafila a criticat ceea ce el a numit "festivismul" cu care a fost primită prima tranșă din vaccinul anti-COVID-19 şi a estimat că banii cheltuiţi cu astfel de "festivităţi" au fost mai mulţi decât costul vaccinului primit.

"Pentru cele două cutii de vaccin care au sosit – că discutăm de două cutii de vaccin care conțineau, fiecare dintre ele, cinci recipiente secundare, care erau în gheață carbonică (...) mi s-a părut puțin cam mult festivism: deplasare cu elicopterul ca să așteptăm la frontieră vaccinul... Adică, până la urmă, cheltuielile implicate de aceste 'festivități' au fost, cred, mai mari decât valoarea vaccinului primit.

Cred că trebuie să fim modești și să facem o campanie de informare pentru că, din câte am văzut eu, campania de informare cam bate pasul pe loc. Ea trebuia să înceapă simultan cu obținerea aprobării vaccinului de la Agenţia Europeană a Medicamentului și cadrele medicale trebuie rapid instruite - toate cadrele medicale - pentru că ele sunt sursa de informații pentru restul populației.

Cred că bătălia în ceea ce privește durata vaccinării se dă în funcție de calitatea campaniei de informare și de comunicare", a apreciat declarat Alexandru Rafila.