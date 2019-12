Marius Croitoru: Nu trebuie să joci la Steaua ori la CFR ca să fii jucător mare

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat, joi seară, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, că este mândru de fotbaliştii săi, el precizând că nu trebuie ca aceştia să fie legitimaţi la FCSB sau la CFR Cluj pentru a fi jucători mari.

“Puteam obţine mult mai mult în ultimele meciuri. Am dominat Mediaşul, Craiova… nu trebuia să pierd niciodată la Craiova. După care, în trei săptămâni să baţi Dinamo, CFR şi Viitorul înseamnă că aceşti băieţi au valoare. Sunt mândru de ei, sunt fericit că au înţeles că nu trebuie să joci la Steaua ori la CFR ca să fii jucător mare, pentru că ei sunt jucători mari. Am fi ipocriţi să spunem că Steaua nu ar fi un pas important în cariera oricărui fotbalist. Jucători mari pot fi şi la Botoşani, pentru că de-aia cumpără Steaua şi CFR de la Botoşani, pentru că sunt jucători mari. George (Miron) este într-adevăr un jucător de valoarea Stelei. Ar fi nedrept faţă de băieţii care au dus echipa până în acest moment să fac multe schimbări. Schimbările se fac atunci când ceva nu merge. Din punctul meu de vedere, fotbalistic lucrurile merg. Dacă conducerea va hotărî să vândă, eu nu am nimic împotrivă. Dar îmi doresc din tot sufletul ca Botoşani să devină o echipă mare şi să transferăm şi noi jucători pe bani sau să luăm bani mai mulţi”, a spus Croitoru la Digi Sport.

Formaţia FC Botoşani a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Dinamo, în primul meci al etapei a XXII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat în minutul 90, de Cîmpanu, care abia intrase pe teren.