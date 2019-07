Marius Croitoru, prezentat ca antrenor la FC Botoşani: Nu am nici cea mai mică teamă

FC Botoşani şi-a prezentat noii jucători, dar şi noul antrenor al echipei, Marius Croitoru. El s-a declarat mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie şi spune că nu îi este teamă de un eventual eşec la debutul în cariera de antrenor.

"Pentru mine este o onoare să antrenez FC Botoşani. Toate discuţiile din momentul în care am plecat de aici, au fost să mă reîntorc. Nea Valeriu ştia exact ceea ce vreau eu să fac în viaţă şi mi-a oferit această oportunitate. Nu am nici cea mai mică teamă, ştiu ce pot să fac împreună cu băieţii. Rămâne să demonstrăm. Nu va fi uşor dar nu am nici cea mai mică teamă. A fost o perioadă bună de pregătire, au fost rezultate care m-au mulţumit la câteva meciuri. Am căutat să dau minute tuturor jucătorilor din lot. Am avut un lot foarte numeros, am avut 10-11 jucători U21 pe care a trebuit să-i rulez ca să văd pe cine mă pot baza. Mi-am schiţat un prim 11. Au plecat foarte mulţi jucători dar încerc să merg pe scheletul vechi de jucători, pe nucleul de bază. Avem câteva posturi pe care nu am reuşit să le acoperim în totalitate", a declarat Croitoru, informează site-ul oficial al clubului moldovean.

Din conducerea tehnică a lui Marius Croitoru vor face parte secunzii Adrian Iordache şi Alin Bejan, antrenorul cu portarii, Alin Bordeianu, preparatorul fizic Ovidiu Chiribici şi directorul tehnic Mihai Ciobanu.

De asemenea, FC Botoşani şi-a prezentat achiziţiile făcute în această vară:

Hidajet Hankici – portar – 25 de ani – FC Wacker Innsbruck

Denis Hăruţ – fundaş dreapta – 20 de ani – Poli Timişoara

Alexandru Ţigănaşu – fundaş stânga – 29 de ani – Petrolul Ploieşti

Leonel Pierce – mijlocaş defensiv – 26 de ani – CD Santamarina de Tandil

Mario Ebenhofer – mijlocaş stânga – Blau Weiss Linz – 27 de ani

Alexandru Câmpanu – CSM Alexandria – 19 ani – extremă

Stefan Aškovski – PFK Slavia Sofia – mijlocaş stânga – 27 de ani

Bogdan Melinte – FC Botoşani 2 – extremă – 21 de ani

Eduard Florescu – FC Argeş – mijlocaş ofensiv – 22 de ani

Reagy Ofosu – Haladas – atacant – 28 de ani.