Marius Dunca, liderul PSD Braşov, atrage atenția: 'Sper că Iohannis nu e uituc; a promis că cine câştigă va propune premierul'

Liderul PSD Braşov, Marius Dunca, a declarat duminică seara că speră ca preşedintele Klaus Iohannis să nu uite că a promis că cine va câştiga alegerile va putea nominaliza premierul, menţionând, totodată, că aceste ultime alegeri au adus o prezenţă scăzută la vot şi nişte surprize.

"Observăm că românii ne-au acordat un vot de încredere, nu avem voie să-i dezamăgim. Dacă după ce numărăm voturile în toate secţiile vom lua guvernarea, trebuie să le redăm demnitatea de a fi român şi s-a văzut în această zi, extrem de importantă, că cei care atacă solidaritatea şi unitatea poporului român vor pierde", a declarat Dunca pentru AGERPRES.

Citește și: Diferențe uriașe! Cu cât este mai mare salariul unui parlamentar decat al unui român de rând

El speră că şeful statului nu a uitat ce a promis.

"Noi nu am vrut să se desfăşoare aceste alegeri în situaţia în care suntem, cel mai de preţ e sănătatea, dar acest preşedinte, care a fost într-o continuă campanie împotriva românilor, dacă se gândea la noi, gestiona mai bine pandemia şi criza economică. Suntem pregătiţi de guvernare (...). Iohannis a spus că cel care va câştiga alegerile va propune premierul. O fi el înalt, dar sper că nu e uituc", a spus liderul social-democraţilor braşoveni.

Dunca a adăugat că, după numărarea în paralel a primelor voturi, s-au constatat "nişte surprize".

"Am observat o prezenţă scăzută la vot, o campanie atipică şi nişte surprize. Din ce am început să numărăm, un partid nou pe eşichierul politic va intra în Parlament şi asta în timp ce Pro România şi PMP au scoruri mult sub această formaţiune politică", a subliniat Marius Dunca.