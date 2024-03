Marius Dunca, președinte PSD Brașov: Un primar de municipiu, un primar de oraș și un primar de comună, dar și 40 de consilieri locali se alătură azi PSD

Președintele Organizației Județene PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, i-a prezentat astăzi într-o conferință de presă pe noii primari care s-au alăturat social-democraților brașoveni: Camelia Bertea - primarul orașului Victoria - aleasă din partea USR, Gheorghe Sucaciu - primarul municipiului Făgăraș - ales independent și Sergiu Arsene - primarul comunei Bod - ales independent. Acestora li se adaugă 40 de consilieri locali, aleși la nivelul întregului județ.

Totodată, au fost anunțate și două candidaturi din partea PSD la funcția de primar. Daniel Cusai va intra în cursa electorală pentru funcția de primar al orașului Ghimbav și Viorel Strîmtu pentru Primăria Comunei Dumbrăvița.

„Familia noastră politică și administrativă crește prin venirea noilor colegi, oameni cărora le port un respect deosebit pentru activitatea administrativă pe care au derulat-o în ultimii ani. Pentru PSD Brașov este o mândrie să avem în rândurile noastre, atât oameni cu experiență, cum este Primarul Municipiului Făgăraș, cât și colegi mai tineri, motivați să facă performanță în administrație. Le mulțumesc că au ales să răspundă invitației mele, de a se alătura unei echipe politice hotărâtă să câștige alegerile din 2024 în județul Brașov! Ei au venit alături de noi pentru că pe parcursul anilor am demonstrat seriozitate și am fost un sprijin real atunci când au avut nevoie, în consiliile locale sau în Consiliul Județean Brașov”, a declarat Dunca.

În cadrul conferinței de presă, senatorul Marius – Alexandru Dunca a subliniat faptul că organizația județeană pe care o conduce, prin consilierii locali și județeni, a susținut de fiecare dată proiectele administrative benefice comunităților, indiferent de culoarea politică a celor care le-au propus. În plus, Dunca a mai afirmat că ușa social-democraților brașoveni este deschisă atât pentru cei care doresc să facă politică și administrație, cât și pentru cei care vor să candideze la alegerile din acest an sub sigla PSD.

„Pentru PSD, importanți sunt oamenii și proiectele care le fac viața mai bună! Nu am făcut niciodată politică pentru a bloca pe cineva, pentru a încurca vreun primar dacă vine din alt partid. Acest lucru s-a văzut și sunt convins că venirea noilor colegi alături de noi se bazează pe această abordare pe care o avem la nivelul întregului județ. Ușa noastră rămâne deschisă, vom susține întotdeauna proiectele bune pentru oameni. În plus, anvergura unei organizații este dată de forța membrilor săi și noi, la Brașov, ne mândrim cu unii dintre cei mai tineri și mai muncitori primari din țară, Mihai Câmpeanu, la Codlea, Alexandru Igrișan, la Zărnești, Marius Doda, la Vulcan, Cătălin Perșoiu, la Poiana Mărului, Tiberiu Chirilaș, la Vama Buzăului. Acestora li se adaugă, începând de astăzi, cei trei colegi de la Făgăraș, Victoria și Bod. În spatele acestor oameni de administrație se află multă muncă, proiecte derulate pentru educație, sănătate, infrastructură, proiecte pentru oameni”, a adăugat senatorul.