Marius Florea, după ce a câştigat un nou mandat la preşedinţia FRS - Eu nu promit, eu fac

Marius Florea a declarat, marţi, pentru AGERPRES, după ce a câştigat un mandat de patru ani în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Scrimă, că nu este genul de persoană care să promită, ci va realiza tot ceea ce şi-a propus.

"Eu nu promit, eu fac. E o diferenţă. Dacă promit şi nu fac, este egal cu zero. Voi continua proiectele începute cu echipa pe care o am, cu Roxana Bârlădeanu secretar general am lucrat foarte bine. Iar eu consider că echipa este cea mai importantă de fapt", a afirmat Florea.

Preşedintele a menţionat că primul obiectiv al său şi al federaţiei este câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Noi mergem pe toate armele, ideea este să avem posibilitatea financiar să le ducem pe toate în continuare. În funcţie de rezultatele fiecărei arme, fiecărei probe în parte, vom încerca să scoatem tot ce e mai bun din fiecare. Primul obiectiv al nostru este o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a adăugat acesta.



Preşedintele în exerciţiu Marius Florea a câştigat, marţi, un nou mandat la conducerea Federaţiei Române de Scrimă la alegerile din cadrul Adunării Generale a FRS desfăşurate la Hotelul Crowne Plaza din Bucureşti.



Florea a fost votat de 54 dintre membrii afiliaţi, contracandidatul său, Constantin Sandu, strângând 4 sufragii, alte trei voturi fiind anulate.



Alegerile pentru cele cinci posturi de membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Scrimă sunt în curs de desfăşurare. Pentru acestea s-au înscris şapte persoane: Oana Ionescu, Marcel Tarţa, Pavel Badea, Valentin Niţă, Ciprian Porumb, Gabriela Dinţică şi Costin Duţu.

La Adunarea Generală Ordinară şi de Alegeri au participat 61 de membri afiliaţi ai federaţiei.



Fost arbitru în proba de sabie şi secretar general al FRS, Marius Florea (55 de ani) a fost ales preşedinte al federaţiei în 27 aprilie 2018, după ce Laura Badea se retrăsese în luna ianuarie a aceluiaşi an din motive de sănătate.



Florea candidase la preşedinţie şi la alegerile din 29 martie 2017, însă atunci a pierdut în faţa Laurei Badea.